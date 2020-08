A Xiaomi viu aprovada recentemente uma patente que permite que as câmaras traseiras de um smartphone se possam ajustar em inclinação, alterando o ângulo e a perspetiva daquilo que está a ser fotografado.

É mais uma das propostas para levar o segmento dos smartphones para outro nível.

Patente da Xiaomi revela câmaras inclináveis

As propostas da Xiaomi para revolucionar o segmento dos smartphones são bastante comuns. Só em patentes, temos visto soluções muito interessantes… ainda que muitas não “saiam do papel”. O Xiaomi Mi MIX Alpha foi, talvez, um dos modelos anunciados pela marca mais revolucionário de sempre, ainda que já se saiba que não será colocado à venda do mercado.

Depois de ter submetido uma patente em outubro de 2019, vê-a agora a ser aprovada. Trata-se de uma patente relativa a um módulo e terminal de câmara, onde é detalhada a forma como a câmara deverá ser implementada.

O mais interessante, é o facto de não estarmos perante um módulo fixo. A ideia é que este módulo permita criar movimento, de forma a que possa ser inclinada.

De acordo com a patente, o módulo requer dos sensores de câmara com um pequeno ângulo de visão. Assim, o utilizador poderá controlar a inclinação horizontal e verticalmente. A ideia é que, com esta solução possam ser captadas imagens do género das conseguidas com uma câmara ultra grande angular, mas sem que haja distorção típica destas lentes.

Samsung apresenta solução semelhante

Esta não foi a primeira patente aprovada com câmaras onde é possível ajustar a inclinação dos sensores. Em junho deste ano, também a Samsung viu aprovada uma patente com semelhante tecnologia descrita. Há que referir que esta patente foi submetida posteriormente à da Xiaomi.

Além disso, existem diferenças, nomeadamente no conjunto de sensores. A Samsung apresenta uma solução que envolve 5 ou 6 câmaras que funcionariam em conjunto, incluindo uma câmara para telefoto.

Como todas as patentes… há que esperar para perceber se, algum dia, chegam a ser implementadas pelas marcas.