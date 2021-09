E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos dos novos lançamentos nos eventos da Apple e da Xiaomi, de avanços na exploração aeroespacial, analisámos o Samsung Galaxy Z Fold3, e muito mais.

A Doogee acabou de lançar um novo relógio inteligente. O Doogee DG Ares é um smartwatch que se destaca desde logo pelo seu design, com um mostrador quadrado, com cantos arredondados e uma moldura colorida que acompanha a cor da bracelete.

Este relógio está disponível por cerca de 46€, mas poderá habilitar-se a ganhar um dos 10 que estão em sorteio.

A grande novidade que parece estar quase a chegar ao Windows é a capacidade de correr apps do Android de forma direta. A Microsoft tem essa promessa em cima da mesa, mas está a demorar a apresentar a sua solução.

Claro que outras marcas parecem apostadas em conseguir este objetivo e uma delas tem já uma solução. A Huawei anunciou o seu Mobile App Engine, que dá acesso às apps Android para todos os utilizadores do Windows.

Depois dos smartphones e dos smartwatches, o mundo tecnológico tem agora um novo "gadget"... óculos inteligentes com câmara. A Facebook lançou recentemente os seus óculos Ray-Ban com câmara por 329 euros e agora foi a vez da chinesa Xiaomi.

Os Xiaomi Smart Glasses combinam um sistema de imagem e sensores num design de óculos comum e subtil com tecnologia MicroLED.

O dia de ontem foi rico de notícias importantes para a Apple e para os seus utilizadores. A marca tinha muitas novidades para revelar e tudo apontava para o renovar de vários dos seus equipamentos.

À certeza de um novo iPhone e de um novo Apple Watch juntavam-se algumas dúvidas de outros equipamentos. A gigante de Cupertino apresentou as novidades e ficou claro que estas são muito importantes.

A Xiaomi voltou a alcançar um marco histórico com o lançamento do Xiaomi 11T Pro. Este é o primeiro smartphone da marca a ser lançado globalmente com a tecnologia proprietária, o Xiaomi HyperCharge de 120W.

Esta tecnologia permitirá um carregamento de 100% em apenas 17 minutos, dando mais tempo aos utilizadores para manter a criatividade e minimizar o tempo de inatividade, garantindo uma utilização o dia inteiro.

Esta tecnologia apareceu há muitos anos como um protótipo que um dia haveria de ser produto final pronto no mercado. Na altura era muitos os céticos. Contudo, as tecnologias foram aperfeiçoando o pneu e hoje a Michelin estreia os Uptis, uns pneus sem ar para automóveis de passageiros.

Por várias vezes demos a conhecer o caminho feito por este conceito. Agora o produto está maduro e em breve poderemos ver no dia a dia nas estradas por todo o mundo.

Já está bem presente na memória de todos que, assim que forem estudadas todas as possibilidades, serão enviadas colónias para Marte. Para que seja possível habitar no planeta vermelho, é essencial garantir infraestruturas que abriguem os humanos num ambiente completamente diferente do terrestre. Então, os cientistas sugeriram uma solução inusitada.

Especificamente, sugeriram que o solo de Marte seja fortificado através de sangue humano.

A Microsoft acabou de anunciar a data do lançamento da nova versão do seu Office 2021. Aquela que é a mais completa ferramenta de produtividade vai ser atualizada de forma a acompanhar as novidades do próprio sistema operativo Windows 11 que chega a 5 de outubro de forma oficial.

O Microsoft Office 2021 chega com o Windows 11.

Com o Android 12 a chegar, é hora das marcas começarem a preparar as suas versões. Depois de vermos algumas propostas, é agora a vez da OPPO revelar o ColorOS 12 e mostrar as novidades que esta personalização vai trazer.

O mais curioso, apesar de ser até já esperado, é ver que estas novidades vão ser usadas pela OnePlus e provavelmente incorporadas no OxygenOS em breve. Este é um passo importante e dá início a uma parceria muito maior e mais abrangente.

O mercado dos smartwatches tem estado a crescer a cada ano que passa. As propostas são cada vez mais interessantes e os fabricantes têm de se empenhar para conseguir atrair os consumidores, com todas as suas exigências.

A Huawei tem conseguido manter um ritmo elevado de desenvolvimentos e o novo Huawei Watch 3 é a prova disso mesmo. Este é um relógio muito atraente, mas que não se baseia apenas nisso. Recheado de sensores, tem no HarmonyOS e nas suas novas apps a sua maior arma. Assim, vamos conhecer o Huawei Watch 3.

Os smartphones dobráveis estão a criar o seu espaço no mercado dos smartphones. Segundo a Samsung, não são alternativas aos modelos tradicionais. São, sim, um novo segmento que irá responder a outras necessidades. O Samsung Galaxy Z Fold3 é o mais recente lançamento da empresa que apresenta melhorias significativas em termos de construção face à versão anterior. Há, no entanto, muitas reticências quanto à efetiva utilidade destes produtos e vantagens face aos smartphones tradicionais de topo.

Depois de alguns dias a utilizar intensivamente o novo Samsung Galaxy Z Fold3, hoje apresentamos algumas considerações pertinentes e mostramos as grandes vantagens e desvantagens deste produto de luxo da Samsung.

Por causa da pandemia por COVID-19 tem-se registado uma crise na área dos semicondutores. Os semicondutores são circuitos integrados que permitem que os dispositivos eletrónicos (ex. telemóveis, computadores micro-ondas, smartphones, smartwatches) armazenem e transmitam dados.

O segmento automóvel tem sido um dos mais afetados. Em Portugal a Autoeuropa é novamente obrigada a parar por causa da falta de semicondutores.

A SpaceX tem estado a revolucionar e a democratizaras viagens ao espaço. A empresa de Elon Musk é atualmente uma das poucas que consegue levar carga e tripulantes para o espaço, sendo a sua principal cliente a NASA.

Este cenário mudou há pouco dias com a missão Inspiration4, a primeira missão da SpaceX apenas com tripulantes civis. Esta missão terminou hoje, com o regresso dos 4 tripulantes à terra. A amaragem correu bem e todos estão já de volta ao nosso planeta.