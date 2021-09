A Apple, ontem, apresentou o iPhone 13 e trouxe algumas inovações no âmbito das câmaras e da captura de vídeo. Uma das principais novidades que está disponível apenas na linha iPhone 13 Pro é a compatibilidade com o formato de compressão de vídeo ProRes, recurso ao qual a Apple dedicou muito tempo na apresentação da nova geração do iPhone 13 Pro. No entanto, nem todos os iPhone Pro terão acesso a esta tecnologia.

Sem uma razão especial, provavelmente por questões de espaço no dispositivo, a gravação 4K ProRes está disponível apenas no iPhone 13 de 256 GB.

iPhone 13 com gravação 4K ProRes só a partir de 256 GB

O iPhone 13 Pro está disponível com armazenamento de 128 GB, 256 GB, 515 GB e agora também com 1 TB. Assim, se está a pensar comprar o novo iPhone 13 Pro tenha em consideração que a possibilidade de gravar no formato ProRes em qualidade 4K a 30 frames por segundo está limitada a modelos com 256 GB.

Conforme é possível ver nas especificações no site da Apple, fica de fora o modelo de 128 GB, modelo que só pode utilizar este formato em resolução 1080p.

Qual a razão desta "limitação" no iPhone 13 Pro mais barato?

A Apple não explica o motivo desta limitação, mas presume-se que a empresa tenha considerado que 128 GB de armazenamento não é espaço suficiente para armazenar os ficheiros grandes que são gerados.

Contudo, poderia oferecer a possibilidade de ser o utilizador a optar por utilizá-lo ou não, já que para pequenos projetos não será necessário ter tanto espaço de armazenamento. O que está claro é que, seguindo a filosofia da Apple, se o utilizador quiser usar a gravação em 4K a 30 fps, terá de investir um pouco mais no armazenamento.

A diferença de preço entre a versão de 128 GB de armazenamento e a versão de 256 GB é de 120 euros, um preço que, se estiver disposto a pagar os 1.179 euros do iPhone 13 Pro de 128 GB ou os 1.279 do iPhone Pro Max com a mesmas capacidade de armazenamento, não envolverá um grande esforço económico.

A título de curiosidade, o formato ProRes oferece alta fidelidade de cores enquanto ocupa relativamente pouco espaço no dispositivo, tornando-o ideal para gravar projetos semiprofissionais ou mesmo profissionais. Isso é amplamente usado em fluxos de trabalho de pós-produção e pode ser facilmente exportado para editores como o Final Cut Pro.

Por fim, provavelmente não deram conta, mas a Apple mencionou que os vídeos ProRes é uma opção que não estará disponível de imediato. Segundo a empresa estará disponível "numa futura atualização do iOS 15".

Leia também: