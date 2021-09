A Xiaomi voltou a alcançar um marco histórico com o lançamento do Xiaomi 11T Pro. Este é o primeiro smartphone da marca a ser lançado globalmente com a tecnologia proprietária, o Xiaomi HyperCharge de 120W.

Esta tecnologia permitirá um carregamento de 100% em apenas 17 minutos, dando mais tempo aos utilizadores para manter a criatividade e minimizar o tempo de inatividade, garantindo uma utilização o dia inteiro.

As novidades no Xiaomi 11T Pro

A nova tecnologia Xiaomi HyperCharge de 120W é conseguida por meio de diversas tecnologias inovadoras, como alimentação de carga dupla, estrutura de bateria de célula dupla, MTW, aplicação de grafeno na bateria de iões de lítio e a tecnologia Mi-FC.

A segurança da bateria é garantida por uma certificação do sistema TÜV Rheinland Safe Fast-Charge, 34 funcionalidades de segurança no carregamento e da bateria, monitorização da temperatura em tempo real e outras medidas.

Tudo isso enquanto a plataforma móvel topo de gama Qualcomm® Snapdragon ™ 888 oferece a potência necessária para impulsionar uma infinidade de funcionalidades de inteligência artificial (IA).

Características

O Xiaomi 11T Pro não apenas oferece um elevado desempenho, mas também possui uma câmara tripla poderosa configurada com uma grande angular de 108 MP, telemacro 2x e uma lente ultra grande angular de 120°.

Além disso, o smartphone possui impressionantes capacidades de filmografia computacional com os modos IA de Cinema de um só clique, gravação 8K e HDR10 +, permitindo aos utilizadores captar imagens com a mesma tecnologia smart ISO encontrada em câmaras digitais profissionais.

Uma verdadeira potência Cinemagic não estaria completa sem um ecrã impressionante, durável e responsivo. O ecrã AMOLED com a classificação DisplayMate A+ de 6,67 '' FHD + de 120Hz está equipado com TrueColor, Dolby Vision® e HDR10 +.

Ele exibe mais de 1 bilião de cores, possui 1000 nits de brilho máximo, oferece taxa de amostragem de toque de até 480Hz e é protegido pelo vidro Corning® Gorilla® mais forte até hoje - Corning® Gorilla® Glass Victus.

Xiaomi 11T Pro - Especificações completas Xiaomi 11T Pro Ecrã Ecrã Plano 120Hz 6.67” AMOLED DotDisplay DisplayMate A+ Taxa de amostragem ao toque até 480Hz Proporção: 20:9 FHD+, 2400x1080 TrueColor True Display Mais de 1 bilião de cores HBM 800 nits(típico), Pico de brilho 1000 nits (típico) Relação de contraste: 5,000,000:1 (típica) 120Hz AdaptiveSync Taxa de amostragem ao toque até 480Hz HDR10+ Dolby Vision® Sunlight mode 3.0, Reading mode 3.0 Sensor de luz ambiente 360° Cores Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue Dimensões 164.1mm x 76.9mm x 8.8mm 204g Desempenho Qualcomm® Snapdragon™ 888 5nm Câmara Traseira câmara grande angular 108MP tamanho do pixel 0.7μm, Super Pixel de 2.1μm 9-em-1 Super com OIS, f/1.75, Lente 7P ISO nativa dupla câmara ultra grande angular de 8MP 120° FOV, f/2.2 câmara Telemacro de 5MP f/2.4, AF 3-7cm Câmara Frontal câmara frontal no ecrã de 16MP f/2. Conetividade 5G Bluetooth 5.2 WiFi 6 Dual SIM NFC multi funcional IR blaster Desbloqueio Sensor de impressão digital lateral PIN/Password, Padrão Carregamento Bateria 5,000mAh (típica) Xiaomi HyperCharge 120W Carregador de 120W na caixa Áudio Altifalantes duplos dedicados SOUND BY Harman Kardon Dolby Atmos® Motor Motor de vibração linear X-axis Sistema MIUI 12.5 baseado em Android 11 Variantes de Armazenamento 8GB+128GB 8GB+256GB 12GB+256GB

O ecrã também possui uma série de funções de cuidados com a visão para proteger os utilizadores da fadiga visual, como o True Display, que ajusta automaticamente a temperatura da cor de acordo com as condições do ambiente, bem como o Modo de Leitura 3.0. O Xiaomi 11T Pro vai ainda mais longe com Dolby Vision®, bem como altifalantes duplos dedicados com SOUND BY Harman Kardon.

Preço e disponibilidade do Xiaomi 11T Pro

O Xiaomi 11T Pro vêm em 3 cores elegantes com acabamento escovado, incluindo cinza meteorito, branco luar e azul celestial. O preço de recomendado de retalho começa:

8 GB + 256 GB: 699,99€

8 GB + 128 GB: 649,99€

Ambos os telefones estarão disponíveis para compra nos canais oficiais da Xiaomi.

Alternativamente, o smartphone Xiaomi 11T Pro estará disponível para compra já a partir do dia 23 às 8h00:

8 GB + 128 GB : 599€

: 599€ 8 GB + 256 GB : 649€

: 649€ 12 GB + 256 GB: 699€

O envio é feito a partir de armazém europeu, com entrega rápida e não estará sujeito a custos adicionais.

Está ainda habilitado às seguintes ofertas, válidas nas primeiras 24 horas:

Top 5 clientes com maior quantia de compra : Xiaomi Mi TV 4A 55”

: Xiaomi Mi TV 4A 55” Top 20 clientes com maior quantia de compra : Xiaomi 2 Pro+ Robot Vacuum Mop

: Xiaomi 2 Pro+ Robot Vacuum Mop Primeiras 500 compras: smartwatch Xiaomi Mi Watch

Veja ainda toda a campanha de lançamento do evento Xiaomi.

Xiaomi 11T Pro