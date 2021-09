Benchmarks mostram chip A15 do iPad mini menos poderoso que o do iPhone 13

A Apple lançou há alguns dias o renovado iPad mini. Este tablet não sofria atualizações há 2 anos e no evento do passado dia 14 de setembro a empresa de Cupertino apresentou-o com um design moderno, novo hardware e funcionalidades acrescidas. Entre as novidades está o novo e poderoso chip da empresa que equipa o iPhone 13.

Segundo os resultados do Geekbench realizados ao processador A15 Bionic do iPad mini 6, é possível perceber que o chip é, na verdade, ligeiramente menos poderoso do que o do iPhone 13.

Benchmarks mostram um A15 "contido" no iPad mini

Conforme descoberto pela MacRumors, os resultados do Geekbench mostram que o iPad é alimentado por um processador de 2,93 GHz, em comparação com o processador de 3,2 GHz usado no iPhone 13 e no iPhone 13 Pro. No entanto, esta diferença parece não ter grande impacto no desempenho.

Os resultados do teste Geekbench mostram que a pontuação do tablet mini é de cerca de 1.595 nos testes de single-core e 4.540 nos testes de multi-core. O iPhone 13 Pro, no entanto, pontua em cerca de 1.730 e 4.660 nos testes single-core e multi-core, respetivamente.

Um poderoso tablet mini

Este é sem dúvida um tablet muito bem equipado e que traz funcionalidades retiradas dos seus irmãos mais velhos e mais "Pro". Aliás, a Apple diz que o novo iPad mini proporciona um desempenho até 80% mais rápido do que a geração anterior do tablet mini, o que o torna "o iPad mini mais capaz de sempre".

No comunicado de imprensa a anunciar o novo iPad mini a Apple disse:

O iPad mini recebe um enorme impulso de desempenho do novo chip A15 Bionic, com o seu design incrivelmente eficiente que proporciona uma duração de bateria de um dia inteiro. A CPU de 6 núcleos proporciona um salto de 40% no desempenho, e a GPU de 5 núcleos proporciona um salto de 80% no desempenho gráfico em comparação com a geração anterior do iPad mini. O A15 Bionic no iPad mini trata até das tarefas mais exigentes - desde jogos graficamente ricos, a aplicações profissionais utilizadas por designers, pilotos, médicos, e muito mais. Com o seu poderoso desempenho e design compacto, o iPad mini é a derradeira ferramenta que os utilizadores podem levar para qualquer lugar.

Não se sabe qual é a estratégia da Apple ao otimizar este chip no iPad mini com configurações diferentes. Apesar disso, os valores continuam a ser extraordinários e atiram este dispositivo para os primeiros lugares do mercado dos tablets.

Este novo iPad já pode ser encomendado, para entrega a partir do dia 24 de setembro, e tem um preço de entrada de 569 euros.