Sem-abrigo que vivem ao redor do Silicon Valley recebem ajuda que suscita dúvidas

Embora o Silicon Valley seja amplamente conhecido por ser a casa de muitas das gigantes da tecnologia que conhecemos, o que está à sua volta parece ter inquietado as empresas. Então, a Big Tech prometeu milhares de milhões de dólares para ajudar os sem-abrigo que se instalaram sombra da região.

Contudo, levantam-se dúvidas sobre esta mudança e consequente apoio oferecido pelas gigantes.

Conforme adianta a NBC News, Andrea Urton, que cresceu sem-abrigo em Los Angeles, desde cedo testemunhou que os interesses corporativos tendem a descurar a ajuda que podem dar aos mais carenciados. Pela raiz que criou, é CEO da HomeFirst, uma organização que presta serviços aos sem-abrigo, em Santa Clara – condado que alberga o Silicon Valley. Então, foi com surpresa que recebeu uma chamada de um representante da Apple.

Queremos realmente trabalhar no desenvolvimento desta propriedade que possuímos e não queremos apenas expulsar as pessoas.

Disse-lhe o representante.

A oferta da Apple consiste em pagar milhões de dólares à organização liderada por Urton, de forma a ajudar a financiar a relocalização de dezenas de pessoas de um acampamento de sem-abrigo num terreno em San Jose – o terreno em causa pertence à empresa. Aquele seria transferido para um motel próximo ou para um parque de caravanas seguro.

Seja qual for a escolha, a Apple dispõe-se a pagá-la durante nove meses, bem como serviços sociais durante 12.

Nunca tive uma empresa que me abordasse para este nível de apoio e a sua vontade de pagar por ele.

Disse Urton.

Este esforço é semelhante a outros que as gigantes têm vindo a desenvolver para ajudar os mais carenciados. Aliás, em 2019, a Apple comprometeu-se a gastar 2,5 mil milhões de dólares para enfrentar a crise habitacional da Califórnia, e o Facebook anunciou que ia direcionar mil milhões para o mesmo objetivo.

Ajuda da Big Tech a sem-abrigo questionada

Apesar de Urton considerar que a Apple está efetivamente a oferecer ajuda, há ativistas que veem os esforços como insuficientes para resolver problemas que são, na sua opinião, contínuos. Além disso, consideram que esses problemas são, em grande parte, provocados pela própria Big Tech e, portanto, caber-lhe-ia resolver de forma mais eficiente.

É irónico, porque são em grande parte estas empresas tecnológicas que estão a criar desalojamento. Não há alojamento para todos os trabalhadores. Há alojamento para os trabalhadores da tecnologia, mas não há alojamento para os porteiros.

Disse Shaunn Cartwright, um defensor da Bay Area, que conheceu muitas pessoas da comunidade agora desalojada.

Mais do que isso, os preços médios para uma casa de família em nove condados da Bay Area e arredores atingiram os 1.34 milhões de dólares, em maio, num aumento de quase 40% por ano. Tendo em conta esses valores, um estudo do Bay Area Council Economic Institute concluiu que seriam necessários quase 13 mil milhões de dólares para acabar com o problema dos sem-abrigo nos nove condados. Esse valor cobriria os custos de construção e seria acompanhado por cerca de 3.5 mil milhões de dólares para suportar a próxima década.

A Apple tem estado há muito concentrada em ajudar a combater a crise habitacional em toda a Califórnia e a trabalhar com parceiros para apoiar as comunidades em risco e fornecer novas unidades acessíveis. Como os desafios para os arrendatários e potenciais proprietários de habitações continuam a aumentar, acelerámos o nosso apoio e já mobilizámos mais de mil milhões de dólares para novos projetos desde o início de 2020.

Disse a empresa num comunicado fornecido por Rachel Tulley, porta-voz da Apple, depois de recusar responder às perguntas da NBC News acerca do programa de realojamento.