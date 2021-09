Teletrabalho: empresas obrigadas a pagar aumentos nas contas de internet

A pandemia por COVID-19 veio reforçar o Teletrabalho. As empresas foram obrigadas a permitir este modo de trabalho, mas com o abrandamento da pandemia, o teletrabalho parece ter vindo para ficar.

Nesse sentido, há agora uma proposta para que as empresas sejam obrigadas a pagar as despesas adicionais relacionadas com o teletrabalho, incluindo os custos com a energia e com a internet.

Teletrabalho: Além da Internet, empresas têm também de pagar adicional de energia

O teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância consiste numa prática de trabalho efetuada à distância, por exemplo, a partir de casa, a qual é executada autonomamente, com o recurso ferramentas digitais de comunicação e de colaboração entre as entidades envolvidas (empresas, colaboradores e clientes).

O Bloco de Esquerda (BE) e o PS apresentaram, na passada sexta-feira à noite, propostas muito semelhantes relativamente a despesas adicionais relacionadas com o teletrabalho. Assim, abre-se uma nova porta à aprovação de um novo enquadramento legal do teletrabalho, depois de este regime ter ganho uma expressão nunca antes vista em Portugal por causa da pandemia.

Segundo revela o jornal Publico, as empresas serão obrigadas a pagar as despesas adicionais relacionadas com o teletrabalho, incluindo os custos com a energia e com a internet, desde que a comparação com as despesas que o trabalhador tinha antes de aderir a este regime mostre que houve um acréscimo dos gastos.

Por agora é apenas uma possibilidade, mas com enorme probabilidade de tal vir a acontecer.