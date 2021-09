iPhones conquistam mais de metade do total das vendas de smartphones premium

Era uma tendência que já se vinha a verificar. Assim, com base no relatório da Counterpoint, a participação de mercado premium global da Apple cresceu de 48% no segundo trimestre de 2020 para 57% no segundo trimestre de 2021. Esta números deveram-se em grande parte ao iPhone 12 e ao sucesso que conseguiu angariar. Vendem-se cada vez mais smartphones premium!

Conforme os dados apresentados, a empresa de Cupertino conseguiu manter a sua enorme participação no segmento premium de smartphones o que mais uma vez deixou para trás a sua maior rival Android, a Samsung.

Apple domina segmento dos smartphones premium

Trimestre após trimestre, os números do relatórios de contas da Apple mostravam um forte crescimento na venda dos seus produtos, principalmente no iPhone. Com o iPhone 12, as vendas colocaram esta série como o smartphone mais vendido de sempre, batendo mesmo o iPhone 6S que detinha o recorde de 222 milhões de unidades.

Os analistas apontam que toda a série iPhone 12 venda entre 240 e 250 milhões de unidades.

Com base no relatório da Counterpoint, a participação de mercado premium global da Apple cresceu de 48% no segundo trimestre de 2020 para 57% no segundo trimestre de 2021. Conforme referido, um dos grandes obreiros destes números foi o iPhone 12.

Poderão estar a questionar-se o que considera a Counterpoint como segmento de mercado premium. A empresa considera que são os dispositivos que estão no mercado de revenda num valor acima dos 400 dólares (cerca de 340 euros).

Disto isto, o desempenho da Apple no segmento ultra-premium, onde os dispositivos estão a ser vendidos a 800 dólares (aproximadamente 680 euros) ou mais, é igualmente um feito!

Mercado dos smartphones premium está crescer

Se analisarmos todo o mercado de smartphones premium, esta faixa de preços específica representou 36% das vendas de smartphones premium no primeiro trimestre de 2021. Assim, isto representa um crescimento de 182% em relação ao período homólogo.

A Apple foi responsável por quase três quartos das vendas deste segmento no segundo trimestre de 2021, acima dos 54% do ano anterior. Mais uma vez, isto deve-se em grande parte ao sucesso do iPhone 12 Pro e 12 Pro Max, como sugere o relatório da Counterpoint.

No que diz respeito à concorrência, os OEMs Android esforçaram-se por acompanhar a Apple no segmento de mercado premium. A Samsung conseguiu manter uma quota de 22% no segundo trimestre de 2020, mas esta quota caiu para 17% no segundo trimestre de 2021.

A Counterpoint salientou que isto se deve às restrições de fornecimento, mas mesmo assim, a Samsung conseguiu ver um aumento de 13% nas vendas na categoria premium durante este período.

Surpreendentemente, a Huawei continuou também a ser o maior fabricante mundial de smartphones na categoria premium. No entanto, o fabricante chinês viu um declínio e caiu para apenas 6% no segundo trimestre de 2021, de 17% no segundo trimestre de 2020.

A razão pela qual a Huawei ainda está no radar deve-se em grande parte à sua força no mercado chinês, onde continua a ser o segundo maior OEM no segmento premium.

