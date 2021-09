iPhone 13 conquistou mais chineses do que os modelos anteriores

Durante o evento da Apple, no passado dia 14, muitas foram as novidades dadas a conhecer aos expectantes espectadores. Embora a maioria delas esteja já em pré-venda, o iPhone 13 é o produto que mais tem recebido atenção. Aliás, aparentemente, os consumidores chineses apressaram-se a encomendá-lo.

Relatórios da imprensa local alegam que foram pré-encomendados mais de 2 milhões de smartphones.

De acordo com um relatório do South China Morning Post, os consumidores chineses não perderam tempo para garantir que terão o mais recente smartphone da Apple. Afinal, foram feitas mais de 2 milhões de pré-encomendas do iPhone 13 através da loja oficial da Apple na chinesa JD.com.

Este número é consideravelmente mais elevado do que o registado no ano passado, aquando do lançamento do iPhone 12, de 1,5 milhões de pré-encomendas. Mais do que isso, o South China Morning Post informou que as encomendas poderão ver-se aumentadas, uma vez que o interesse dos consumidores na plataforma Tmall da Alibaba parece elevado.

Embora o número de pré-encomendas surpreenda, tendo em conta o do ano passado, a China continua a ser um dos mercados mais importantes da Apple. Além disso, apesar de se tratar de uma atualização relativamente pequena – para muitos – regista-se um forte interesse no mais recente modelo da Apple.

Apesar do interesse dos consumidores chineses, os investidores não parecem estar, ainda, rendidos ao novo iPhone 13. Isto, porque as ações da Apple mantiveram-se relativamente estáveis ao longo da semana.

Conforme sugere o South China Morning Post, a fraca concorrência da Apple na China poderá ser uma das razões para o elevado número de pré-encomendas. Segundo adiantou, a concorrente da Apple no país, a Huawei, tem estado focada nas penalizações comerciais e não produziu nem lançou qualquer smartphone semelhante capaz de combater o iPhone 13 em termos de vendas.