iPhone 13 Pro Max de 1 TB custa em Portugal 1.859 euros

No evento que realizou ontem, a Apple deu a conhecer os seus principais trunfos para continuar a ser uma das tecnológicas mais poderosas do mundo. O destaque vai obviamente para o novo iPhone 13, mas a empresa de Cupertino apresentou também o novo iPad e iPad mini, o novo Apple Watch series 7 e todo um ecossistema de aplicações e serviços.

Relativamente ao iPhone 13 há preços para quase todos os bolsos! Conheça os preços de todos os modelos do iPhone 13.

Há quem diga que os produtos apresentados pela Apple ontem é "mais do mesmo", mas há também quem diga que a Apple evoluiu e passou a integrar muita tecnologia que já fazia falta. Além de todas as funcionalidades, os utilizadores querem saber afinal quanto custa o novo iPhone 13.

iPhone 13 mais barato é a versão mini de 128 GB

As opções são diversas e como tal, há também diferentes preços. O modelo mais barato do iPhone 13 custa em Portugal 829 euros. Trata-se do iPhone 13 mini com 128 GB de memória de armazenamento. De referir que este smartphone tem um ecrã de 5,4 polegadas. A versão com 256 GB de memória vai para os 949 euros e a versão com 512 GB custa 1.179 euros.

Relativamente ao iPhone 13, que vem com um ecrã de 6,1 polegadas, o valor para a versão com 128 GB é de 929 euros. Caso o cliente pretenda um com 256 GB de capacidade terá de pagar 1.049 euros. Se for com 512 GB, o valor sobe para 1.279 euros.

iPhone 13 Pro e Pro Max

Como é normal, relativamente à linha Pro, que é a versão do iPhone ainda com mais tecnologia, especialmente ao nível das câmaras, o iPhone 13 Pro, de 6,1 polegadas e 128 GB custa 1179 euros. A versão de 256 GB vai para os 1299 euros e a versão de 512 GB custa 1529 euros. Pela primeira vez é possível comprar uma versão com 1TB do iPhone Pro. Este custa 1.759 euros.

Relativamente ao iPhone 13 Pro Max, que vem com um ecrã de 6,7 polegadas, o mais barato (de 128 GB) custa 1279 euros. A versão de 256 GB já vai para os 1399 euros e a versão de 512 GB custa 1629 euro. O iPhone 13 mais caro é o iPhone 13 Pro Max de 1 TB que custa em Portugal 1 859 euros.

Em resumo...