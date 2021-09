Há um novo tablet no mercado: venha conhecer o Xiaomi Pad 5

No evento de apresentação de novos gadgets, a Xiaomi deu a conhecer três novos smartphones, um novo projetor, o novo Xiaomi Mesh System AX3000, a versão NFC da Mi Smart Band 6 e ainda um novo tablet. O Xiaomi Pad 5 é anunciado com um slogan Play Hard, Work smart, que remete para uma máquina poderosa para o trabalho, estudo e até para entretenimento.

O Xiaomi Pad 5 destaca-se desde logo pelo suporte à Xiaomi Smart Pen, pelo ecrã com resolução WQHD+ e pela inclusão do processador Snapdragon 860.

O Xiaomi Pad 5 surge como uma nova proposta para o segmento dos tablets que ganhou um novo fôlego com a pandemia e com as necessidades de trabalho e estudo à distância. É, portanto, versátil como ferramenta de produtividade tanto para o trabalho, como para estudar, oferecendo também uma experiência de excelência de entretenimento móvel.

Xiaomi Pad 5: Play Hard, Work smart

O Xiaomi Pad 5 está equipado com funcionalidades dedicadas à produtividade. Permite, por exemplo, digitalizar qualquer documento através da câmara de 13 MP e partilhar diretamente com os colegas de trabalho ou de turma.

Para uma experiência de escrita natural, a Xiaomi Smart Pen vem com 12,2g, sensibilidade à pressão de 4096 pontos e taxa de amostragem de toque de 240Hz. A Xiaomi Smart Pen também inclui funcionalidades convenientes, como as teclas de função da Smart Pen para fazer anotações rapidamente, fazer capturas de ecrã ou alternar facilmente entre a caneta e o apagador.

O Xiaomi Pad 5 permite também efetuar chamadas em conferência com uma câmara frontal de 8 MP, que suporta vídeo 1080p.

O ecrã tem 11" ,resolução WQHD+ e uma taxa de atualização máxima de 120 Hz. Com suporte para Dolby Vision, o Xiaomi Pad 5 permite uma experiência de visualização HDR premium trazendo imagens ultravívidas com brilho, contraste, detalhes e cores incríveis.

Com o True Display do Xiaomi Pad 5 e o modo Low Blue Light integrado garantem uma experiência de visualização clara e confortável em qualquer tipo ambiente.

Integra quatro altifalantes que oferecem um som de excelência, segundo indicação da marca. Além disso, suporta áudio envolvente através do Dolby Atmos para a melhor experiência de som com detalhes, profundidade e realismo incomparáveis.

O tablet está equipado com um processador Qualcomm Snapdragon 860 de 7 nm de alto desempenho com velocidade máxima de relógio de até 2,96 Ghz. Finalmente, tem uma bateria de longa duração com uma capacidade de 8.720mAh.

Preço e disponibilidade

O tablet Xiaomi Pad 5 estará disponível para compra já a partir do dia 23 às 8h00:

6 GB + 128 GB : 254€

: 254€ 6 GB + 256 GB: 304€

O envio é feito a partir de armazém europeu, com entrega rápida e não estará sujeito a custos adicionais.

Está ainda habilitado às seguintes ofertas, válidas nas primeiras 24 horas:

Primeiras 40 unidades : Smart Pen e Flip Case originais

: Smart Pen e Flip Case originais Unidades 41 a 1000: Flip Case

Veja ainda toda a campanha de lançamento do evento Xiaomi.

Xiaomi Pad 5