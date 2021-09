Xiaomi 11T: O smartphone Cinemagic para criação de conteúdos

O Xiaomi 11T continua a missão de tornar o Cinemagic disponível para todos, oferecendo funcionalidades como uma câmara tripla de alta resolução, unido a um conjunto de ferramentas alimentadas por IA para aumentar sua criatividade e produtividade.

Este é um smartphone mais acessível, mas não tem por isso qualquer alteração substâncial de hardware. Mantém o mesmo espírito da Xiaomi, que aposta no melhor hardware a um custo justo e equilibrado.

A fotografia no Xiaomi 11T

Desfrute de fotos de tirar o fôlego com a câmara tripla do Xiaomi 11T com uma câmara grande angular de alta resolução de 108MP, ultra-grande angular de 120 ° e câmara telemacro 2x.

O smartphone combina isso com seus modos de cinema IA de um clique para realizar os truques de cineastas profissionais, como Time Freeze, Night Time-Lapse, Magic Zoom e outros tipos produçoes complexas em apenas um único clique enquanto o som é potenciado de forma cinematográfica com o zoom de áudio.

Especificações

O ecrã AMOLED de 6,67'' com 120 Hz do Xiaomi 11T oferece igualmente HDR10 + com impressionante nitidez e clareza cristalina, mais de 1 bilião de cores, uma variedade de funcionalidades de cuidados com os olhos e taxa de amostragem ao toque de até 480 Hz, garantindo que o menor toque no ecrã permitirá aos utilizadores captar a foto perfeita.

Xiaomi 11T - Especificações completas Ecrã Ecrã Plano 120Hz 6.67” AMOLED DotDisplay Taxa de amostragem ao toque até 480Hz Proporção: 20:9 FHD+, 2400x1080 TrueColor True Display Mais de 1 bilião de cores HBM 800 nits(típico), pico de brilho 1000 nits (típico) Relação de contraste: 5,000,000:1 (típica) 120Hz AdaptiveSync Taxa de amostragem ao toque até 480Hz HDR10+ Sunlight mode 3.0, Reading mode 3.0 Sensor de luz ambiente 360° Cores Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue Dimensões 164.1mm x 76.9mm x 8.8mm 203g Desempenho MediaTek Dimensity 1200-Ultra 6nm Câmara Traseira câmara grande angular 108MP tamanho do pixel 0.7μm, Super Pixel de 2.1μm 9-em-1 Super com OIS, f/1.75, Lente 7P ISO nativa dupla câmara ultra grande angular de 8MP 120° FOV, f/2.2 câmara Telemacro de 5MP f/2.4, AF 3-7cm Câmara Frontal câmara frontal no ecrã de 16MP f/2. Conetividade 5G Bluetooth 5.2 WiFi 6 Dual SIM NFC multi funcional IR blaster Desbloqueio Sensor de impressão digital lateral PIN/Password, Padrão Carregamento Bateria 5000mAh (típica) Carregamento 67W turbo charging - Carregador de 67W na caixa Áudio Altifalantes duplos dedicados Dolby Atmos® Motor Motor de vibração linear X-axis Sistema MIUI 12.5 baseado em Android 11 Variantes de Armazenamento 8GB+128GB 8GB+256GB

Quer esteja a gravar ou a editar as suas próprias imagens cinematográficas, o Xiaomi 11T acompanha-o durante todo o dia graças a um chipset MediaTek Dimensity 1200-Ultra com elevada eficiência energética, uma bateria de 5000mAh massiva e turbo charging de 67W que chega a 100% em apenas 36 minutos.

Preços e disponibilidade do Xiaomi 11T

O Xiaomi 11T vêm em 3 cores elegantes com acabamento escovado, incluindo cinza meteorito, branco luar e azul celestial. O preço de recomendado de retalho começa:

8GB + 128 GB: 499,99€

8GB + 256 GB: 599,99€

Ambos os telefones estarão disponíveis para compra nos canais oficiais da Xiaomi.

Alternativamente, pode adquirir o smartphone Xiaomi 11T a um preço mais em conta já a partir do dia 23 às 8h00:

8GB + 128 GB : 449€

: 449€ 8GB + 256 GB: 499€

O envio é feito a partir de armazém europeu, com entrega rápida e não estará sujeito a custos adicionais.

Está ainda habilitado às seguintes ofertas, válidas nas primeiras 24 horas:

Top 5 clientes com maior quantia de compra : Xiaomi Mi TV 4A 55"

: Xiaomi Mi TV 4A 55" Top 20 clientes com maior quantia de compra : Xiaomi 2 Pro+ Robot Vacuum Mop

: Xiaomi 2 Pro+ Robot Vacuum Mop Primeiras 500 compras: smartwatch Xiaomi Mi Watch Lite

Veja ainda toda a campanha de lançamento do evento Xiaomi.

