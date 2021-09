Há muito que a Xiaomi mostrou a valor da sua smartband. A Mi Band 6 e os modelos anteriores estão no topo das vendas e a razão é óbvia e imediata, com este gadget a ser capaz de dar aos utilizadores informação essencial, a um preço muito reduzido.

Algo que há muito era esperado era a chegada a versão NFC desta smartband. Esse desejo estará presentes a realizar-se, com o anúncio recente de uma novidade. A Mi Band 6 NFC chegou ao mercado global e a um preço muito acessível. Portugal está na lista dos países que a vão receber

Há muito que se esperava esta smartband

Há muitos anos que a Xiaomi limita a chegada de alguns modelos da sua Mi Band aos mercados internacionais. Mantém, por exemplo, os modelos com NFC para o mercado chinês e assim limita a sua utilização. As razões estão relacionadas com a falta de suporte de algumas das funcionalidades.

A boa notícia surgiu ontem no evento de apresentação dos seus novos equipamentos, onde revelaram, por exemplo, os novos Xiaomi 11T. Nesse evento a marca apresentou a sua Mi Band 6 com NFC e anunciou a sua disponibilidade geral.

Mi Band 6 NFC apresenta ao mercado global

Esta não será uma nova smartband, uma vez que todas as caraterísticas que se conhecem na versão sem NFC são mantidas. A grande diferença será mesmo a presença do NFC e do que poderá ser feito a presença desta tecnologia na smartband.

De forma clara, e do que é possível ver noutros equipamentos, a grande vantagem será mesmo a possibilidade de realizar pagamentos. Bastará encontrar a Mi Band 6 da Xiomi ao terminal de pagamento e a compra será realizada.

Xiaomi vai trazer este seu gadget único para Portugal

Outra novidade que esta smartband da Xiaomi vai trazer é a sua integração com a assistente da Amazon. A Alexa estará presente e permitirá usar a smartband para obter algumas informações e controlar os dispositivos que tiver em casa.

Com um preço anunciado de 54,90 euros, a Mi Band 6 NFC não demorará a chegar a nosso mercado. O Pplware sabe, de fonte interna da Xiaomi, que é esperada a chegada desta nova smartband ao nosso mercado já em novembro, com todas as funcionalidades extra que esta traz.