GearBest está off e ninguém sabe porquê! Será que faliu?

Desde há umas semanas que o site da GearBest, a loja chinesa de produtos tecnológicos, não dá sinal de vida. Entrando no site, os clientes recebem um erro do servidor e não é possível fazer nada.

O desespero dos clientes aumenta a cada dia e há quem diga que a loja simplesmente "faliu"! Afinal o que se passa com o site da GearBest?

Clientes não receberam nenhuma informação da GearBest

A popular loja chinesa online GearBest, concorrente do Aliexpress, está morta? Aparentemente sim, e não se sabe ao certo o que aconteceu. A verdade é que o site está "fora do ar" há já bastantes dias e não há nenhuma explicação por parte da empresa.

A Gearbest era uma das plataformas de comércio online mais populares em todo o mundo. A plataforma está no TOP 500 dos sites mais visitados à escala mundial.

É verdade que a plataforma apresentou alguns problemas, como, por exemplo, a falha grave que foi detetada em março de 2019, que levou à divulgação pública de milhões de perfis de utilizadores e pedidos de compras. Em dezembro de 2017 aconteceu um problema idêntico, tendo sido revelada várias informações de clientes da plataforma online.

Além do site, as redes sociais também não são atualizadas há já algum tempo. De referir que a Global Top E-Commerce Co. Ltd, dona da Gearbest, tem vindo a registar problemas financeiros.

Por agora todas as conclusões são apenas especulações, mas a verdade é que a plataforma está completamente em baixo e não há nenhuma informação para os clientes.