PlayStation 5 recebeu nova atualização de software importante

A Playstation 5 acabou de receber uma atualização de software que a Sony disponibilizou e que traz melhorias várias, desde novas opções de personalização até a novidades no suporte de áudio 3D, passando pela possibilidade de expansão de armazenamento através de um M.2 SSD.

Venham conhecer a atualização mais a fundo.

Quem tenha uma Playstation 5, e já a ligou, já se deve ter apercebido de que chegaram novidades. Com efeito, a Sony disponibilizou hoje uma atualização de firmware para a consola e DualSense cmo melhorias várias.

Novas experiências de personalização, melhorias no suporte de áudio 3D e possibilidade de expansão do armazenamento através de um M.2 SSD são algumas das atualizações em destaque, que podem ser vistas no Blog Oficial da PlayStation.

A partir de hoje será possível personalizar o centro de controlo de forma mais livre através da reorganização dos ícones, ou da escolha de quais os controlos a ocultar, ou não na parte inferior do ecrã.

Os jogadores conseguirão facilmente ver e escrever mensagens aos amigos e grupos diretamente do Game Base no centro de controlo a partir de agora. Ao ver o Game Base em ecrã completo, os jogadores conseguem ainda ver quantos amigos estão online, ocupados ou offline, a partir do separador Amigos, bem como aceitar ou recusar vários pedidos de amizade de uma só vez.

Por sua vez, os jogadores que tenham versões do mesmo jogo para a Playstation 4 e Playstation 5 instaladas na sua consola vão, a partir de hoje, ver os jogos em separado no separador Instalado na Biblioteca de Jogos e no ecrã inicial, de forma a indicar de forma clara qual a plataforma de cada título.

Já os jogadores com subscrição ativa ao serviço PlayStation Now podem escolher a resolução de vídeo preferida (720p ou 1080p), dependendo do jogo. Ainda, o novo teste de ligação da transmissão ajuda a identificar e resolver quaisquer problemas que possam existir com a ligação.

Outra das novidades da atualização de software do sistema PlayStation 5 passa por permitir aos jogadores terem uma experiência de suporte de áudio em 3D através das colunas de televisão incorporadas. Para tal, basta ativar esta característica no menu do Som para transformar o áudio das colunas da televisão de dois canais numa experiência de som tridimensional, melhorando a sensação de imersão no jogo.

Será ainda possível expandir a capacidade de armazenamento da consola ao instalar um dispositivo M.2 SSD – unidade de estado sólido de alta velocidade – numa consola Playstation 5 ou Playstation 5 Edição Digital. Uma vez instalado, o M.2 SSD permitirá guardar jogos Playstation 5 e Playstation 4 e aplicações de entretenimento diretamente no armazenamento de alta velocidade. Os títulos poderão ser jogados diretamente do dispositivo M.2 SSD e até movidos entre as opções de armazenamento. No entanto, é importante que o M.2 SSD cumpra os requisitos de tamanho e desempenho, e que seja emparelhado com uma estrutura de arrefecimento compatível, pelo que os jogadores deverão ter em atenção estes pontos aquando da escolha do dispositivo M.2 SSD e estrutura de arrefecimento a comprar.

Também a partir de hoje, os jogadores terão a opção de usar dados móveis na aplicação Reprodução Remota PS quando a ligação WiFi não estiver disponível, para jogar através da aplicação, numa PlayStation 4 ou numa PlayStation 5. Poderão ainda controlar o uso de dados móveis ao alterar a qualidade de vídeo da transmissão por dados móveis. Os utilizadores poderão ainda ver a partilha de ecrã dos amigos na aplicação, permitindo a conversação e visualização dos jogos dos amigos.

Esta atualização inclui ainda melhorias na consola PlayStation 4, permitindo aos jogadores visualizar os seus troféus Playstation 5 no seu perfil da Playstation 4 e na lista de troféus. Os jogadores poderão ainda ver os troféus Playstation 5 de outros jogadores na Playstation 4. Ainda, em ambas consolas Playstation 5 e Playstation 4, os administradores das conversas terão a opção de eliminar a conversa sem ter que remover um jogador de cada vez.

E foram estas as principais novidades que esta atualização da Sony trouxe à Playstation 5. Mais virão nos próximos tempos.

Bons jogos!