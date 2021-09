O Android Auto é uma excelente ajuda para quem usa o carro de forma constante. Esta ligação do smartphone ao carro permite que o condutor possa ter toda a informação essencial, sem ter de estar focado no telefone.

A Google tem tentado melhorar a sua usabilidade, procurando afastar os utilizadores da interface. Esse passo parece estar agora a ser dado com novidades encontradas. Assim, o Android Auto poderá em breve ser mais simples de usar.

Ainda não existe nada de concreto e que possa ser testado, mas sabe-se que a Google estará a mexer na interface do Android Auto. As provas estão no código presente na mais recente versão desta app que pode ser encontrada diretamente nos smartphones.

A mudança que foi entretanto ativada e testa quer garantir ao mínimo que os utilizadores tenham de interagir com a interface. Para aceder a cada função oferecida atualmente, é necessário um ou mais toques, o que distrai o condutor.

O que foi descoberto na app tem como nome interno Coolwalk e vai remodelar completamente a barra inferior do Android Auto. Até agora esta limita-se a ter um botão de acesso às apps, o leitor multimédia e outra informação, e o acesso ao microfone para o assistente da Google.

Com a mudança que estará a ser testada, este cenário irá mudar completamente. Existirá uma área que irá beneficiar o condutor, onde tudo estará mais acessível para estes. Há também a possibilidade de ter 2 apps a serem apresentada, facilitando o seu controlo rápido.

Além disso, há também um foco nas notificações e mensagens, que podem ser acedidas de forma direta, para serem respondidas. Assim, o utilizador pode ter acesso a estas, mas sem que perca qualquer outra notificação do Waze ou do Google Maps.

Ainda sem data para ser revelada, esta novidade do Android Auto tem também já a presença do Material You na interface. A Google irá certamente desenvolver esta mudança e em breve vamos tê-la no carro a ajudar ainda mais os condutores.