Há alguns anos que a Microsoft tomou a decisão de tentar eliminar as passwords dos seus serviços e do seu software. Para isso encontrou várias formas de garantir a autenticação, sempre com o princípio da simplicidade e da segurança.

A gigante do software dá agora mais um passo importante e abandona de vez a sua utilização nos seus serviços. A partir de agora é possível deixar de vez as passwords na Microsoft, sendo que o objetivo é aumentar a segurança.

Passwords são conhecidas por terem falhas

Mesmo sendo essenciais para a segurança dos utilizadores, as passwords podem ser uma fonte de problemas. Na maioria dos casos são fracas, sujeitas a serem descobertas e repetidas demasiadas vezes pelos muitos serviços que usamos na Internet.

As regras de utilização e as boas práticas são claras, mas a verdade é que muitos simplesmente ignoram. Para ajudar neste campo, e depois de anos de investigação e de novidades, a Microsoft decidiu abolir as passwords nos seus serviços.

Microsoft abre assim os seus serviços

Este é um passo voluntário, mas que vem garantir muito mais segurança aos utilizadores. A autenticação continua a ser exigida, contudo, recorre a outros mecanismos, mais seguros do que aqueles que uma password oferece.

Assim, temos a possibilidade de usar a app Microsoft Authenticator, o Windows Hello, chaves de segurança ou SMS e códigos enviados por email.

Como ativar esta nova autenticação da conta

Sendo facultativo, este novo modo tem de ser ativado. Para isso devem aceder às Definições de conta da Microsoft e depois escolher Segurança no topo. Selecionem Opções avançadas de segurança e a meio devem encontrar a opção para ativar Conta sem palavra-passe.

Pode parecer uma mudança estranha e até sem nexo da Microsoft. A verdade é que desta forma acaba por dar mais segurança aos utilizadores. Os mecanismos usados retiram dos utilizadores a sua parte falível e dão as garantias de proteção necessárias.