iPhone 13 tem a mesma quantidade de memória RAM da geração anterior

A Apple nunca fornece informações sobre a memória RAM dos seus dispositivos. Isto acontece porque o sistema operativo dos equipamentos não requer tanta memória para funcionar corretamente e isso permite que instalem menos memória para conseguir um resultado otimizado do desempenho do software. Contudo, quando se trata de vender o produto, a concorrência usa a quantidade de RAM como trunfo, mas a Apple não fala sequer nesse assunto nas keynotes. No entanto, a versão beta do Xcode 13 deu pistas sobre a RAM do novo iPhone 13.

Enquanto a versão Pro traz 6 GB, o iPhone 13 e o mini 13 permanecem com 4 GB. Portanto, estes são os mesmos GB das memórias do iPhone 12 apresentadas em setembro do ano passado. Mais performance, sem necessidade de mais RAM.

6 GB de RAM para o iPhone 13 Pro e 4 GB de RAM para o iPhone 13 e 13 mini

A chave para obter estas informações está no código oculto no Xcode 13 beta. Como noutras ocasiões, estas versões beta permitem ter acesso a informações relevantes sobre dispositivos que ainda não chegaram às nossas mãos.

Já aconteceu no ano passado com o iPhone 12 e há dois anos com o iPhone 11 com o qual foi possível extrair informações do hardware interno através das betas do Xcode que a Apple fornece aos programadores assim que e evento de setembro termina.

Assim, depois da beta estar disponível no site, os programadores puderam conhecer os requisitos de memória RAM do novo iPhone 13. Esta memória permite que o iPhone armazene dados temporariamente, eliminando todas as informações quando o dispositivo for reiniciado ou desligado.

A quantidade de RAM está relacionada ao desempenho do dispositivo. Contudo, na base está o sistema operativo que tem como missão otimizar os recursos. Então, um sistema operativo que otimiza bem os recursos não precisará de grandes quantidades de RAM para funcionar corretamente, como é o caso com iOS e iPadOS.

Um sistema operativo bem desenhado necessita menos recursos

No caso do iPhone 13, descobriu-se que este partilha a mesma memória RAM do iPhone 12. O iPhone 13 e o 13 mini têm 4 GB de memória, enquanto os modelos Pro e Pro Max possuem memória de 5 GB, bem como as suas contrapartes da geração anterior. Esta informação pode ser confirmada quando as primeiras unidades forem recebidas dentro de alguns dias.

No entanto, a fonte é a mesma de todas as gerações anteriores, se a informação no passado se confirmou, presume-se coincida também no novo iPhone.