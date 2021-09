Gráficas chinesas semelhantes à GTX 1080 e 1050 estão prontas e vão agora a testes

Atualmente quando falamos de placas gráficas os nomes mais sonantes são a Nvidia, que lidera este segmento, seguida da rival AMD. Ambas são marcas norte-americanas e conhecidas pelos seus potentes produtos.

No entanto, a China está, aos poucos, a integrar-se neste e noutros setores da indústria. E segundo as informações, as novas GPUs chinesas, com um desempenho semelhante às GTX 1080 e 1050 da Nvidia, já estão prontas e vão agora entrar na fase de testes.

Novas GPUs chinesas estão prontas para iniciar os testes

Em 2019, a empresa chinesa Jingjia Micro anunciou a sua placa gráfica que prometia ser uma rival à altura da poderosa Nvidia GeForce GTX 1080. Mas agora a fabricante revelou oficialmente que a sua nova gama de GPUs JM9 está pronta e vai dar início à fase de testes.

A linha das gráficas JM9 conta com dois chips diferentes. O modelo mais básico é denominado de "JM9231" e deverá oferecer um desempenho semelhante à Nvidia GeForce GTX 1050. Por sua vez, a variante topo de gama, identificada como "JM9271" será capaz de se aproximar do poder da Nvidia GeForce GTX 1080 e da AMD Radeon RX Vega 64.

A fabricante asiática tinha como objetivo lançar as suas gráficas em 2020. Mas uma vez que a fase de testes só agora vai iniciar, provavelmente ainda vai demorar até que a produção em massa e o lançamento destes chips no mercado aconteça.

GPU JM9271

Este chip contará cum um desempenho de 8 TFLOPs, enquanto que a GTX 1080 atinge 8.9 TFLOPs. Terá suporte para PCIe 4.0 x16, até 16GB HBM (High Bandwidth Memory) e 512 GB/s de largura de banda. Oferece 128 GPixels/s, mais do que os 111 do modelo da Nvidia. Será capaz de funcionar a 1800 MHz de frequência base e conta com um TDP de 200W, contra o TDP de 180W da GTX 1080.

Para já não se sabe em qua processo de fabrico este chip foi fabricado. Mas sabe-se que contará com suporte a HDMI 2.0 e DisplayPort 1.3, sendo compatível com OpenGl 4.5 e OpenCL 2.0, não havendo referência ao DirectX.

GPU JM9231

O outro chip terá um desempenho semelhante à GTX 1050. Capaz de uma frequência acima de 1500 MHz, oferece uma memória de 8 GB GDDR5 com suporte a PCIe 3.0 x16. Consegue um pico de desempenho de 2 TFLOPs, 256 GB/s de largura de banda e poderá ser ligeiramente mais potente do que a GTX 1050. No entanto, consome o dobro da energia, com um TDP de 150W.