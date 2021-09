O mercado dos smartwatches tem estado a crescer a cada ano que passa. As propostas são cada vez mais interessantes e os fabricantes têm de se empenhar para conseguir atrair os consumidores, com todas as suas exigências.

A Huawei tem conseguido manter um ritmo elevado de desenvolvimentos e o novo Huawei Watch 3 é a prova disso mesmo. Este é um relógio muito atraente, mas que não se baseia apenas nisso. Recheado de sensores, tem no HarmonyOS e nas suas novas apps a sua maior arma. Assim, vamos conhecer o Huawei Watch 3.

Apresentado em junho deste ano, o Huawei Watch 3 representou um momento muito importante na vida da marca. Este foi um dos primeiros equipamentos a surgir com o HarmonyOS e mostrou desta forma que este novo sistema é multi-dispositivo, sem perder as suas qualidades.

Design e construção

As linhas do Watch 3 mantêm o que a Huawei já nos habituou nos seus relógios. São linhas sóbrias e que apontam ao que entendemos ser o tradicional num equipamento destes. Mesmo sendo um dispositivo eletrónico, não deixa de ser um relógio clássico.

Aqui temos depois um ecrã AMOLED de 1,43 polegadas, que permite ver toda a (muita) informação que a face de relógio escolhida tem para apresentar. Este é simples de usar com um toque e também de escrever, com o seu teclado presente. O mais simples mesmo é usar a coroa giratória para controlar este smartwatch.

Todo os elementos estão contidos dentro de um corpo de aço inoxidável + cerâmica, que dão uma verdadeira sensação de robustez. Ao mesmo tempo, garante ser leve e muito confortável em qualquer pulso. Os seus 2 modelos - Watch 3 (Preto, Castanho e Azul claro) e Watch 3 Pro (Elite) garantem que o utilizador encontrará certamente o smartwatch que procura .

A presença do eSIM e de muitos sensores tornam este smartwatch uma máquina atual e preparada para o que os utilizadores precisarem. Sem tirar o relógio, pode fazer e atender chamadas, bem como controlar todos os elementos da sua saúde.

Este revela-se um sistema (também) adaptado aos smartwatches e é extremamente ligeiro e rápido. Não é um sistema adaptado e parece ter sido criado para esta plataforma. Esta adaptabilidade é também uma imagem de marca do HarmonyOS.

Software da Huawei

É incontornável falar do novo Huawei Watch 3 e não referir o HarmonyOS. Este é um dos primeiros equipamentos com este novo sistema operativo e que será a base de todos os equipamentos que a marca construir no futuro. Na verdade, a Huawei deixou há muito o Wear OS e segue o seu caminho.

Para gerir todas estas capacidades e funcionalidades, bastará ter a app Saúde. É aqui que podem carregar novas faces de relógio, instalar atualizações e até configurar todos os parâmetros deste gadget. É também aqui que todos os dados de saúde podem ser consultados, de forma cumulativa e para análise.

Apps e a AppGallery

Algo que há muito era pedido pelos utilizadores era uma loja de apps para os relógios da Huawei. De base as propostas são suficientes para usar os smartwatches, fruto do próprio sistema operativo, mas há sempre quem queira mais.

A Huawei teve presente este desejo e estes pedidos e alargou a AppGallery a novos equipamentos. Assim, e com o Watch 3, a loja de apps da marca tem também ofertas para o HarmonyOS. A lista de apps é já muito interessante e muito simples de usar.

O melhor exemplo que temos é mesmo o Petal Maps, a aplicação de navegação da Huawei, que com esta versão dedicada ao smartwarch pode agora ser usado com o smartphone no bolso. Há ainda muitas mais ofertas, com a portuguesa MyTuner a ser uma das presenças.

Esta lista certamente será alargada nos próximos meses, mostrando como este ecossistema se poderá integrar. As apps que nos habituámos a ver nos smartphones, em breve vão ter as suas versões dedicadas aos smartwatches.

Hardware do Watch 3

Como já referimos antes, este relógio de 46 mm tem no seu centro um ecrã de dimensões muito generosas. Tudo é controlado como é normal, recorrendo ao toque, mas com uma ajuda essencial. Falamos da coroa que permite complementar o controlo do HarmonyOS.

O que se destaca no novo Huawei Watch 3 é mesmo a panóplia de sensores que estão integrados e acessíveis. Para além dos já conhecidos sensores de batimento cardíaco e outros, temos agora uma novidade importante. Falamos do sensor de temperatura que monitoriza de forma constante o utilizador.

É a conjunção destes 7 sensores que dá uma informação detalhada de todos os parâmetros vitais do utilizador, desde o batimento cardíaco, os níveis de SpO2, stress e a temperatura da pele do utilizador.

Importante é também a possibilidade destes sensores serem usados para avaliar o sono do utilizador. Estes são também usados para a análise do exercício físico realizado.

Huawei Watch 3 - Especificações Dimensões 46,2 mm x 46,2 mm x 12,15 mm Peso Cerca de 54 g (pulseira excluída) Ecrã Tamanho: 1,43 polegadas

Cor de ecrã: AMOLED

Compatível com operações táteis de ecrã completo, incluindo deslizar, tocar, premir e manter premido. Resolução 466 x 466 píxeis, 326 PPP Corpo Material: Aço inoxidável + cerâmica Bracelete Pulseira: Fluoroelastómero, couro, aço inoxidável Sensores Sensor de aceleração

Sensor giroscópico

Sensor geomagnético

Sensor ótico de frequência cardíaca

Sensor de luz ambiente

Sensor de pressão atmosférica

Sensor de temperatura Botão Botões Para Cima e Para Baixo com Coroa Rotativa Porta de Carregamento Carregamento sem fios Requisitos de Sistema Android 6.0 ou superior

iOS 9.0 ou superior Resistência à Água Resistência à água 5 ATM Conectividade WLAN: Compatível (compatibilidade apenas com 2,4 GHz)

GPS: GPS + GLONASS + Galileo + Beidou

NFC: Compatível

Bluetooth: 2,4 GHz, compatível com BT5.2 e BR + BLE Ambiente Temperatura: 0 ℃~+ 35 ℃

Humidade: 5%~95% (sem condensação) Bateria O cenário normal do modo inteligente é de 3 dias nas seguintes condições: definições predefinidas de fábrica, 2 horas de ligação LTE por dia, 22 horas de ligação Bluetooth com telemóvel todos os dias, monitorização da frequência cardíaca ativada, HUAWEI TruSleep™ ativado para dormir à noite, 60 minutos de utilização de aplicações todas as semanas, 30 minutos de chamadas por Bluetooth todas as semanas, 30 minutos de reprodução de música por Bluetooth todas as semanas, 90 minutos de exercício todas as semanas (GPS ativado), notificações de mensagens ativadas (50 mensagens SMS, 6 chamadas e 3 alarmes por dia) e ativação do ecrã 200 vezes por dia.

A autonomia do modo de bateria ultralonga é de 14 dias nas seguintes condições: modo de autonomia de bateria ultralonga ativado, definições predefinidas de fábrica, monitorização da frequência cardíaca ativada, HUAWEI TruSleep™ ativado para dormir à noite, 30 minutos de chamadas por Bluetooth todas as semanas, 90 minutos de exercício todas as semanas (GPS ativado), notificações de mensagens ativadas (50 mensagens SMS, 6 chamadas e 3 alarmes por dia) e ativação do ecrã 200 vezes por dia.

A autonomia do modo inteligente em cenários normais é de 1,5 dias quando emparelhado com um iPhone.

Com base nos resultados de testes realizados no laboratório da HUAWEI. A utilização real pode variar dependendo das diferenças do produto, dos hábitos do utilizador e das variáveis do ambiente. Memoria ROM Interna: 16 GB

RAM Interna: 2 GB Colunas Compatível Microfone Compatível Carregamento Requisitos de Corrente e Tensão do Carregador: 5 V 2 A Rede UMTS: B1/B3/B5/B6/B8/B19

LTE: B1/B3/B5/B6/B7/B8/B9/B18/B19/

B20/B26/B38/B39/B40/B41

Algo que todos ficam curiosos é mesmo na capacidade e comportamento da bateria. A Huawei promete 3 dias de utilização, algo que se provou simples de conseguir, com cargas que demoraram 90 minutos. Este relógio tem um modo ultra que permite levar essa mesma bateria até 14 dias, mas com algum compromisso.

A presença do eSIM, algo que parece limitado aos relógios de topo , poderá ser útil para quem quer deixar o smartphone em casa. Bastará emparelhar com uns Freebuds da marca e tem presente um relógio capaz de fazer e receber chamadas, e que até lhe permite ouvir música de forma independente.

Veredito

Depois de termos testado o Huawei Watch 3 ficamos com a certeza de que esta é uma das melhores propostas que estão no mercado. Consegue bater-se de igual com o que de melhor as restantes marcas oferecem, com a vantagem de ter um sistema que a marca gere e onde está a apostar de forma muito séria.

A presença das apps no HarmonyOS vem dar uma nova vida a uma linha de relógios que já se sabia boa. A Huawei dá um passo forte nesta aposta e em breve certamente vamos ver a AppGallery recheada de novas propostas para os utilizadores.

O preço a que este smartwatch está na loja da Huawei - 369,99€ - fica claramente abaixo daquele que a concorrência pratica para um smartwatch deste nível. Além disso, e aproveitando as campanhas da marca, consegue-se um custo mais reduzido ou ofertas muito apelativas.

Galeria de fotos do Huawei Watch 3