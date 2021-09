CEO da Nvidia considerado uma das 100 pessoas mais influentes do mundo

Já aqui falámos por diversas vezes que a Nvidia é atualmente uma das mais importantes e poderosas empresas de tecnologia. Especialmente se nos cingirmos ao setor da indústria de chips gráficos.

Mas o poder de uma empresa está quase sempre correlacionado com a capacidade de quem a gere. Neste sentido, Jensen Huang, CEO da fabricante norte-americana, foi agora considerado como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo.

A revista Time publicou recentemente a sua popular lista das 100 pessoas mais influentes do mundo. Esta lista já é publicada desde o ano de 1999 e a escolha fica a cargo dos editores da revista.

E no que respeita ao setor da tecnologia, a lista conta com nomes conhecidos, como Elon Musk, da Tesla, Tim Cook, da Apple, e também Jensen Huang, da Nvidia.

CEO da Nvidia é uma das pessoas mais influentes do mundo

Jensen Huang, CEO da Nvidia, faz então parte das 100 pessoas mais influentes do mundo, segundo a revista Time.

O executivo foi indicado na categoria de Innovators por Andrew Ng, fundador da Coursera e da deeplearning.ia. De acordo com Andrew, o hardware desenvolvido pela Nvidia tem tido um grande papel na evolução da inteligência artificial que, consequentemente, está a mudar e a transformar o mundo.

O editor da Time salienta também o desenvolvimento de placas gráficas adaptadas ao processamento de dados que deram mais poder às redes neurais, relacionadas com a IA. Segundo Ng, a experiência de Huang, assim como a sua paixão pela educação nas ciências e na tecnologia, foi meio caminho andado para traçar este caminho da fabricante norte-americana.

Para além do dono da Nvidia, a lista das pessoas mais influentes do mundo da Time inclui também Elon Musk e Tim Cook. O CEO da Tesla é considerado devido ao desempenho e impacto da SpaceX. Já o dono da Apple foi destacado pelo facto de ter conseguido dar rumo à marca da maçã depois da morte de Steve Jobs. É indicado que Cook soube lidar com sucesso com a pressão e com as expetativas sobre o futuro da empresa.