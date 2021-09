Com o dia 5 de outubro a chegar, é hora da Microsoft começar a preparar a chegada do Windows 11. Este novo sistema tem requisitos muito próprios, o que poderá trazer problemas a alguns utilizadores que tentem instalar esta versão.

Até agora a Microsoft estava a ser permissiva e permitia que o Windows 11 fosse testado em máquinas sem os requisitos. Isso vai mudar e a mais recente atualização já traz limitações a quem quer instalar o sistema numa máquina virtual.

Tal como é normal no Programa Insiders, a Microsoft tem lançado atualizações constantes no Windows 11. Estas têm sido libertadas tanto para a versão Dev como para a versão Beta, procurando aprimorar aquilo que vai apresentar ao público, de forma global, já no próximo dia 15.

A mais recente atualização lançada, que surgiu ontem, trouxe uma má notícia para todos os que têm o Windows 11 a correr numa máquina virtual. Esta é uma solução que muitos usaram para conseguir testar esta nova versão, sem perder um ambiente estável.

A Build 22000.194 agora lançada vem impor a obrigação da presença do TPM 2.0 nas máquinas virtuais. Todas as que não cumprirem este requisito vão simplesmente deixar de receber atualizações da Microsoft e assim perdem todas as novidades que surgirem.

Com esta mudança, a Microsoft aproxima as duas versões, no que toca à imposição dos requisitos mínimos para correr o Windows 11. Também esta versão já tinha a obrigação de ter os requisitos mínimos presentes para poder receber atualizações.

Claro que a Build 22000.194 do Windows 11 tem mais novidades. A Microsoft trouxe para esta atualização a correção de problemas na interface do Windows, associados aos botões das apps do sistema, e também uma falha que trazia o ecrã azul quando o PC estava em stand-by.

Esta atualização vem também mostrar que o Windows 11 só vai ser suportado por alguns softwares de máquinas virtuais. A imposição do TMP 2.0 limita as propostas e traz novas limitações ao novo sistema da Microsoft, que também de forma física tem de respeitar estas regras.