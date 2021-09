Uma das novidades da última keynote foi o Apple Watch 7 e o seu ecrã que agora é maior. Este tem várias vantagens e uma delas é permitir escrever de forma mais fácil e rápida, independentemente do tamanho dos dedos.

Esta melhoria traz uma utilização melhor para os teclados neste relógio, mas há também um novo caso. A Apple está a ser acusada de recusar o teclado FlickType e apresentar um clone no Apple Watch.

Novo problema para a Apple que pode acabar no tribunal

Para além das muitas novidades que foram apresentadas para o Apple Watch 7, uma delas resulta do seu novo ecrã de maiores dimensões. Este permite agora que esteja presente um teclado QWERTY completo, o que facilita a escrita neste equipamento.

Ao mesmo tempo, e associado a este novo teclado, surgiu uma nova confusão. Mais uma vez a Apple está a ser acusada de rejeitar e retirar da App Store uma aplicação que surge depois nos seus sistemas como uma nova função, aparentemente clonada. Desta vez é o teclado FlickType o visado.

As acusações surgem do seu criador, Kosta Eleftheriou, que no passado já apontou o dedo à Apple e terá visto a sua conhecida app ser alvo de uma reavaliação da Apple e onde surgiram problemas. Estes visavam as regras de interface humana do iOS e em particular por ser um teclado para o Watch, algo que à altura não seria permitido.

Um teclado recusado e que aparece depois no Apple Watch

Após a recusa de uma atualização, foi anunciado pelo programador que o FlickType iria ser retirado da App Store. As suas queixas junto da Apple foram muitas, sempre sem uma resolução ou uma possível solução a ser apresentada. O seu teclado foi depois removido da App Store.

O que Kosta Eleftheriou agora reclama é o surgimento de um teclado completo no Apple Watch, depois de a sua app ser constantemente recusada. Para mostrar o seu desagrado, anunciou que irá recorrer em breve aos tribunais para esclarecer esta situação.

Quer provar que a Apple terá prejudicado a sua app e que terá aproveitado a sua posição para assim destacar a sua oferta neste campo. Quer ainda provar que a gigante de Cupertino usa propaganda enganadora, pratica concorrência desleal, viola a boa-fé e pratica fraude, negligência e deturpação negligente.

A empresa já veio a público defender-se destas acusações

Naturalmente que a Apple já veio a público defender-se e refutar estas acusações de Kosta Eleftheriou. A empresa refere que toda a documentação apresentada no Twitter é antiga, remetendo a data da mesma para 2019.

Segundo a empresa, na época, o FlickType foi removido por infringir regras da loja de apps sobre teclados no Apple Watch. No entanto, e após ter reenviado a app para revisão com uma explicação sobre as funcionalidades de acessibilidade, a atualização foi aprovada, tendo até recebido destaque na App Store.

A Apple, entretanto, reviu as suas regras e já permite teclado no Watch, com vário a estarem já disponíveis. Resta saber como este caso irá evoluir e o que irá este programador fazer, agora que a Apple tem o seu teclado completo no seu relógio.