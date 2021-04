A Apple sempre teve uma reputação de controlar de forma muito exaustiva as apps que colocam na App Store. Esta garante a maior qualidade e a maior proteção nos seus equipamentos e por consequência aos seus utilizadores.

Uma descoberta recente mostrou que a Apple voltou a falhar numa avaliação de uma app e do seu código. Algo que parecia um simples jogo para crianças acaba por se tornar um casino quando é usada fora dos EUA.

Um jogo que na verdade é muito mais

Este novo caso descoberto vem colocar em causa todo o processo de avaliação das apps da App Store da Apple. Um simples jogo, de nome Jungle Runner 2k21, mostra-se como uma normal app quando é usado na maioria dos países onde a Apple tem presença.

O que o Kosta Eleftheriou (@keleftheriou) descobriu agora é um comportamento completamente anormal. Ao ser usada na Turquia, e noutros países, em vez de apresentar este jogo básico, transforma-se num casino, que acima de tudo quer contornar as regras da Apple para pagamentos.

This @AppStore app pretends to be a silly platformer game for children 4+, but if I set my VPN to Turkey and relaunch it becomes an online casino that doesn't even use Apple's IAP.



Esta app escondia um casino online

Aparentemente, o código deste novo casino online não está na app. Ao estar com as condições especiais para lançar o casino, este é chamado através de uma página web, onde acede a todas as funcionalidades esperadas.

Claro que havia alguns indícios de que este jogo não era totalmente normal e que teria algo de estranho. Os termos de utilização apareciam de forma automática e momentânea, numa janela baseada numa página web. Este era apenas um simples texto no Pastebin.

Once people follow the ad, they are taken to this App Store page. Notice the abundance of coins and the “Install and win” copy.



Once people follow the ad, they are taken to this App Store page. Notice the abundance of coins and the "Install and win" copy.

In order to pass App Review the app claims to be "a fun running game", and in the US works like an extremely basic and very poorly designed kids game.

Apple e a App Store ficam em causa

O criador da app não foi encontrado ainda para comentar a sua criação. O que Kosta Eleftheriou revelou foi que este esquema está ativo há já alguns meses. Neste tempo teve várias atualizações, contornando os controlos e as avaliações da Apple e do App Store. Sabe-se também que este programador teve outras apps com esquemas similares.

A Apple já retirou a app de alguns países, mas ainda não comentou esta nova situação com uma app da sua loja. Fica mais uma vez a dúvida de como foi possível uma app com um esquema como este conseguiu passar todas as barreiras da App Store.