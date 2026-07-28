Esta é a arma secreta da Apple para combater os óculos inteligentes da Meta

A Apple estará a ponderar adiar a apresentação dos seus óculos inteligentes para a Worldwide Developers Conference (WWDC) de 2027, depois de a questão da privacidade se ter tornado o principal obstáculo ao projeto.

O dispositivo, conhecido internamente pelo nome de código N50, estava inicialmente previsto para ser anunciado ainda este ano. Segundo Mark Gurman, da Bloomberg, essa data já não é realista, pois a Apple deverá reservar a apresentação oficial para a conferência de programadores WWDC de junho de 2027, com a chegada ao mercado prevista apenas para o final desse mesmo ano.

O motivo do atraso não está relacionado com limitações técnicas, mas com a forma como o produto vai lidar com a privacidade dos utilizadores e das pessoas à sua volta.

A câmara dos Apple Glasses é o problema central

O grande dilema para as equipas de engenharia e marketing da Apple resume-se à decisão de integrar, ou não, uma câmara nos óculos.

De facto, a Meta sabe o que significa lançar óculos com câmara sem uma estratégia de privacidade sólida. O modelo que lançou em conjunto com a Ray-Ban, do qual já foram vendidos mais de sete milhões de unidades, tornaram-se alvo de críticas recorrentes por permitirem gravações não consentidas em espaços públicos.

A situação agravou-se com um processo judicial coletivo movido em março contra a Meta, que acusa a empresa de ter enviado imagens íntimas captadas pelos óculos para trabalhadores contratados no Quénia analisarem.

Perante este cenário, a Apple está a equacionar duas soluções:

Óculos sem câmara , mantendo ainda assim acesso a Inteligência Artificial (IA), áudio e chamadas em modo mãos-livres;

, mantendo ainda assim acesso a Inteligência Artificial (IA), áudio e chamadas em modo mãos-livres; Óculos com câmara, mas sem capacidade de gravar fotos ou vídeo, com as câmaras a servirem apenas para observar o ambiente e enviar essa informação a ferramentas de IA, como a Siri.

Ainda assim, segundo Gurman, o cenário mais provável continua a ser o lançamento de um modelo com câmara, acompanhado de mecanismos de privacidade que a Apple ainda não implementou em nenhum produto atual.

Uma questão de marca, não só de tecnologia

Para a Apple, este não é um problema técnico qualquer, mas uma questão de reputação. Ao contrário da Meta ou da Samsung, a Apple construiu grande parte da sua identidade de marca em torno da privacidade.

Neste sentido, segundo a Bloomberg, as equipas responsáveis pelo desenvolvimento dos óculos, integradas no grupo de hardware Vision, consideram a privacidade a prioridade número um do projeto.

O contexto à volta do setor também não ajuda: tribunais do estado de Nova Iorque já proibiram o uso de óculos inteligentes em salas de audiência, a Royal Caribbean baniu-os de casinos, casas de banho e zonas infantis nos seus cruzeiros, e a Samsung já classificou o problema da privacidade como algo que exige uma "solução partilhada" por toda a indústria.