A febre das criptomoedas parece estar a ganhar um novo fôlego nos últimos meses. Com valores cada vez mais elevados, os investidores recuperam o interesse no mercado e a postar novamente nestas moedas virtuais.

Infelizmente, tal como acontece noutras áreas, os criminosos voltam a tentar enganar os utilizadores nestas alturas. O mais recente golpe roubou 1,6 milhões dólares, tudo numa simples app para o iOS que nem deveria estar na App Store.

App do iOS roubava bitcoins

Foi o utilizador Phillipe Christodoulou que deu o alerta para este novo esquema que visa os utilizadores o iPhone. Foi através da app Trezor que esta vítima viu desaparecer da sua conta 17,1 BTC, o que equivale a mais de 600 mil dólares.

Esta seria supostamente uma app criada pela conhecida fabricante de carteiras de hardware para criptomoedas. A verdade é que é apenas uma app falsa, que a Apple terá aprovado para a sua loja, ponto que Christodoulou usa agora para exigir atenção maior da fabricante do iPhone.

Problema que não é só da Apple

Este, na verdade, não é um ponto recente e já algum tempo que a Trezor vem a alertar os seus utilizadores. A empresa não tem nenhuma app disponível para dispositivos móveis e os utilizadores devem ser cautelosos nas apps que usam.

Neste caso, reportado por Christodoulou, a ideia era apenas verificar o saldo da sua carteira digital. A colocar os dados de acesso na app, os seus bitcoins foram imediatamente transferidos para outra carteira, perdendo assim o controlo.

Vítima culpa a Apple pelo sucedido

Curiosamente, esta vítima parece estar mais zangada com a Apple do que com os atacantes que lhe roubaram os bitcoins. Não entende como foi possível à loja que é considerada uma das mais seguras ter aprovado uma app destas, com código que roubava os utilizadores.

Infelizmente, e do que é reportado, este não foi o único visado neste ataque realizado pela app do iOS. Outros utilizadores caíram no mesmo esquema e terão perdido mais de 1,6 milhões de dólares em bitcoins.