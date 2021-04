Muito para além de tudo o que a Google traz de novo para os seus serviços e para as suas apps, esta não esquece o seu motor de pesquisa. Este tem também melhorias e novidades, que melhoram a usabilidade e a própria interface.

Agora, a gigante das pesquisas resolveu trazer uma novidade, simples, pequena e que pode tornar muito mais simples as pesquisas que fizer. Um simples atalho vem trazer o utilizador para a capacidade de refinar o que procura.

Para muitos o Google é o centro da Internet e um símbolo dentro desta rede. É a partir deste ponto que os utilizadores acedem aos sites que querem visitar e onde procuram informação relevante e muita diversão. Com uma simples pesquisa abrem as suas portas.

Claro que este é simples de usar e até com o teclado é possível usar esta interface. Há um conjunto conhecido de atalhos para facilitar a sua utilização, e que agora recebeu uma novidade interessante. Com a tecla / passam a poder voltar à caixa de pesquisa.

A partir de agora, e de for global, a Google anuncia aos utilizadores esta novidade. Ao carregar nessa tecla (/) surge um alerta para mostrar este novo atalho e como pode ser usado, avançando depois para a caixa de pesquisa.

Com esta novidade a Google quer que o utilizador possa refinar a sua pesquisa, mudando os termos ou adicionando valor para o que procura. Com o atalho, este pode esquecer o rato e focar-se apenas no teclado, uma forma adotada por muitos.

Have you ever done a search and wanted to jump back to the search box quickly, in case you wanted to search differently? Now you can. On desktop, after you've done a search, just tap the / key to bring your cursor back to the search box.