A grande novidade que parece estar quase a chegar ao Windows é a capacidade de correr apps do Android de forma direta. A Microsoft tem essa promessa em cima da mesa, mas está a demorar a apresentar a sua solução.

Claro que outras marcas parecem apostadas em conseguir este objetivo e uma delas tem já uma solução. A Huawei anunciou o seu Mobile App Engine, que dá acesso às apps Android para todos os utilizadores do Windows.

Quando revelou o Windows 11, a Microsoft mostrou também que estaria a desenvolver o seu sub-sistema Android. Este pretendia dar acesso a apps Android sem depender de qualquer smartphone, correndo estas de forma nativa dentro do sistema operativo.

Agora há outra marca conhecida que tem este objetivo e que até apresentou a sua proposta. A Huawei revelou ontem, no seu evento de apresentação de novidades, esta surpreendente inovação. Chama-se Mobile App Engine e foca-se nas apps do Android dentro do Windows.

Esta novidade da Huawei quer criar uma nova experiência de utilização que integra o Windows e as apps do Android. Permite a sua utilização de forma global, sem depender de qualquer smartphone ou outro equipamento.

Para obter as apps os utilizadores podem recorrer à loja que serve já os smartphones da marca. A AppGallery será o ponto central onde o novo Mobile App Engine poderá aceder às apps que são necessárias para ser usado. Vai ainda ser possível instalar APK diretamente do disco do computador.

Algo que a Huawei destacou foi a forma como estas apps vão poder ser usadas dentro do Windows. Estas vão poder ter várias instâncias a correr em simultâneo, sem limites como nos smartphones. Outro ponto diferenciador é serem capazes de abrir apps diretamente do disco do computador.

Esta é uma novidade importante e que deverá chegar em breve. Acompanha certamente os novos computadores da marca, mas deverá ser alargada a todos os restantes equipamentos da sua linha , já presentes no mercado com os consumidores.