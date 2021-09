Apesar de estarem a cair em desuso, as SMS continuam a ter uma presença importante no dia a dia de muitos utilizadores. Estas mensagens surgiram há muitos anos e acompanham o crescimento das tecnologias que usamos hoje nos telefones.

Depois de ter apostado no renascimento destas mensagens com o RCS, a Google parece apostada em rechear de novidades este sistema e a sua app dedicada ao Android. A mais recente descoberta mostra como a Google quer reinventar novamente as SMS.

As SMS não vão desaparecer tão cedo

Mesmo com todos os serviços de mensagens que temos acessíveis atualmente, as SMS continuam a estar presentes. São uma das formas mais usadas para comunicar com os utilizadores dos smartphones, de forma oficial, por ser algo que todos têm presente.

Há ainda um papel importante associado às SMS, como um fator de autenticação. É por este canal que as mensagens de 2FA são normalmente entregues, para que depois os utilizadores possam autenticar-se em muitos dos serviços acessíveis na Internet.

Uma novidade da Google na app Mensagens

A mais recente versão beta da app Mensagens, que a Google criou para o Android tem uma novidade escondida dos utilizadores. Esta ainda não está ativa, mas foi possível encontrar as suas strings, que em breve vão ser utilizadas.

Falamos da possibilidade de gerir as mensagens que devem ser respondidas. O Android irá avaliar as que forem recebidas e enviar alertas periódicos para o utilizador nos casos em que entenda ser necessário enviar uma resposta

Algo que já se conhecia no Gmail do Android

Na verdade, esta novidade é já bem conhecida no universo da Google e do Android. Há já algum tempo que o Gmail tem presente esta funcionalidade e ajuda os utilizadores a lembrarem-se das mensagens que devem responder. Tudo isto acontece de forma automática.

Não há ainda, naturalmente, uma data para a chegada desta novidade. A Google tem já o código presente na app e isso mostra que em breve deverá iniciar os testes para o seu posterior lançamento. Depois do RCS, não param as novidades nas SMS, algo que se pensava estar prestes a desaparecer.