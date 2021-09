A Doogee acabou de lançar um novo relógio inteligentes. O Doogee DG Ares é um smartwatch que se destaca desde logo pelo seu design, com um mostrador quadrado, com cantos arredondados e uma moldura colorida que acompanha a cor da bracelete.

Este relógio está disponível por cerca de 46€, mas poderá habilitar-se a ganhar um dos 10 que estão em sorteio.

O Doogee DG Ares foi lançado no passado dia 9 de setembro e o seu destaque vai logo para o design. Doogee Ares vem numa caixa de liga de alumínio de 10 mm de espessura. Embora seja quadrada, o ecrã é redondo. As braceletes estão disponíveis em couro e sílica gel modificada.

Mas sendo um relógio inteligente, mais que uma imagem, é importante que as funcionalidades e recursos sejam úteis do ponto de vista das atividades desportivas. O relógio traz então sensor de batimentos cardíacos, com medição constante durante o treino ou durante um período estabelecido pelo utilizador. Tem também leitor de oxigénio no sangue, faz monitorização do sono com sugestões de ajustes nos seus hábitos para melhorar as horas que dorme.

Tem disponíveis 24 desportos para monitorização, nomeadamente, yoga, sit-up, ginástica, corrida, dança, basebol, montanha, voleibol, ténis, entre outras.

O relógio estará ligado ao telefone, para tirar partido do máximo das suas potencialidades. Assim, irá receber as várias notificações no pulso, minimizando as vezes que liga o smartphone. Entre várias outras funcionalidades, tem também funções de controlo remoto de multimédia, rejeição de chamadas, cronómetro, alarme e despertador.

O smartwatch Doogee DG Ares está disponível nas cores preto, verde e rosa dourado, por cerca de 46€ (IVA incluído).

Veja toda a informação na página do produto, onde pode também participar no passatempo e habilitar-se a ganhar 10 smartwatches DG Ares.

Doogee DG Ares