Quando se fala em Tesla e em Bitcoin o tema é, quase sempre, polémico. A fabricante automóvel tem aposta nesta moeda virtual em várias frentes, desde o pagamento dos seus carris até em investimentos que tem realizado.

Uma informação agora revelada de forma oficial aponta para um valor importante neste campo. Do que foi declarado, a Tesla detinha quase 2 mil milhões de dólares em Bitcoin no final de 2021.

2021 foi importante para a Tesla e para a Bitcoin

O ano de 2021 foi de aposta da Tesla no campo da Bitcoin. A marca começou o ano com uma compra de 1,5 mil milhões de dólares nesta moeda virtual, abrindo poucos dias depois a compra dos seus carros com esta moeda.

A verdade é que acabou por reverter esta decisão e abandonou esta forma de pagamento. Do que revelou na altura, a preocupação sobre a forma pouco ecológica como a moeda é minerada e transacionada levou a tal decisão.

Uma aposta grande na moeda virtual

Um registo recente feito à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, revelou o estado da Tesla no que toca à Bitcoin. A empresa declarou que no final de 2021 tinha na sua posse 1,9 mil milhões de dólares nesta moeda virtual.

A Tesla parece ter estado bastante ativa neste campo e o relatório anual refletiu isso mesmo. A marca declarou que vendeu uma parte das suas participações em Bitcoint em março de 2021, tendo na atura tido ganhos que rondaram os 128 milhões de dólares.

Nem tudo foi totalmente positivo

Mas aparente nem tudo foram resultados positivos para a Tesla. A empresa declarou que teve 101 milhões por ativos que perderam valor, mas não foram vendidos. Na prática, significa que as perdas da Tesla aconteceram por desvalorização da Bitcoin e não pela venda da mesma.

A Tesla atualmente detém cerca de 43.200 Bitcoin, o que torna a empresa o segundo maior investidor identificado. O título pertence à MicroStrategy de Michael Saylor, que tem acumulando um total de 125.000 Bitcoin, a em 31 de janeiro.