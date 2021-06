Não é novidade para ninguém que as placas gráficas mais procuradas no mercado estão esgotadas. E os modelos que ainda existem apresentam um valor significativamente aumentado exatamente devido à procura ser maior do que a oferta.

Mas a ASRock, fabricante taiwanesa de hardware, disse recentemente que o preço das placas gráficas vai começar a cair em breve.

A escassez de componentes está a afetar a indústria no geral. Mas o setor de chips eletrónicos que compõem as placas gráficas têm sido dos mais fustigados. Para agravar ainda mais, a desenfreada mineração de criptomoedas ajudou a limpar completamente o stock que ainda havia nas prateleiras.

Ora, juntando 1+1, chegamos à conclusão que o valor destes chips gráficos encontra-se inflacionado por este panorama de desigualdade entre a procura e a oferta.

Preço das gráficas pode baixar em breve

A ASRock é uma fabricante taiwanesa dedicada à produção de motherboards, computadores industriais, placas gráficas, entre outros equipamentos. A empresa encontra-se otimista relativamente ao desempenho das suas vendas e lucro do segundo trimestre de 2021. Para isso, a marca frisa que existe uma forte procura por placas gráficas, PCs industriais e servidores.

A par disso, a ASRock estima que as suas vendas aumentem gradualmente no terceiro trimestre, apesar da escassez de componentes. Mas a fabricante adianta ainda que espera estes resultados mesmo com a queda do preço das placas gráficas.

Ou seja, a marca indica que o valor das GPUs irá começar a cair sobretudo porque a liberdade para a mineração de criptomoedas na China foi reduzida. Em suma, havendo cada vez mais zonas do país asiático a proibir a mineração das moedas digitais, espera-se então uma descida na procura de placas gráficas.

A ASRock apresentou um lucro líquido de 17,88 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2021. Trata-se de um aumento sequencial de 39,7% e 167% a mais face ao mesmo período do ano anterior. Estes resultados representam dos mais altos da história da marca.

Contudo, a venda de motherboards da ASRock está a ser prejudicada pela escassez de processadores Intel e AMD. E, segundo a marca, o problema não deverá melhorar até ao quatro trimestre.

Ainda de acordo com os dados, 20% da receita da fabricante vem da venda de placas gráficas e as motherboards são responsáveis por 50%.