El Salvador quer criar uma cidade inteira baseada em Bitcoins

Tal como já aqui falámos, El Salvador é atualmente o único país do mundo onde o Bitcoin já pode ser usado como moeda normal a circular de forma legal, tal como o dólar americano.

Mas o país da América Central vai mais longe e agora pretende mesmo criar uma cidade inteira baseada na tão desejada criptomoeda e que terá o formato de uma moeda.

Parece que a estratégia de El Salvador de acolher de braços abertos os Bitcoins está a decorrer de vento em popa, embora com alguns protestos e contestações. Para além da regulamentação e legalização da moeda digital, o país também já começou a usar vulcões para a mineração deste ativo. Mas os planos do país são ainda mais ambiciosos.

El Salvador quer criar a "cidade Bitcoin"

De acordo com as informações reveladas pelo Coindesk e a BBC News, o presidente da República de El Salvador, Nayib Nukele revelou agora os seus planos para construir uma "cidade Bitcoin" perto de um vulcão ao longo do Golfo de Fonseca, situado entre as regiões de Lá Unión e Conchagua.

A cidade terá a sua própria fábrica geotérmica para ajudar a apoiar a mineração da criptomoeda. Mas não haverá ganhos, rendas, registo de pagamentos ou impostos sobre a propriedade, apenas um imposto sobre o valor agregado. A cidade terá o formato de uma moeda e contará com várias comodidades. Mas, por exemplo, a população residente em La Unión poderá viajar até à nova metrópole para trabalhar.

Para já o presidente não revelou nenhum cronograma com o processo de construção da cidade. Mas adiantou que haverá um 'título Bitcoin' de mil milhões de dólares, sendo que metade será para construir a infraestrutura de energia e de mineração, e o resto servirá para comprar mais moedas digitais. Por sua vez, uma parte das receitas geradas vão ser para manter as ruas limpas e organizadas. Bukele estima ainda que grande parte da infraestrutura pública custará cerca de 300.000 Bitcoins.

Com este projeto, o presidente de El Salvador espera que os Bitcoins ajudem a estimular o crescimento económico, a independência e o investimento do país. No entanto, é fundamental que, para isso, o valor da criptomoeda permaneça alto.