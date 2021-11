A Tesla aposta cada vez mais no seu sistema de condução autónoma. O full self-driving (FSD) da marca quer garantir aos utilizadores que estão protegidas na estrada, com o carro a assumir o papel do condutor. Contudo, a tecnologia ainda estará longe desse objetivo.

Segundo mostra uma reportagem pelas estradas de Brooklyn, deixar o controlo da condução nas mãos do carro pode mesmo ser perigoso.

FSD da Tesla longe de ser seguro

Apesar de se presentar como um sistema totalmente autónomo, a verdade é que o full self-driving da Tesla requer sempre a supervisão humana. Este sistema consegue conduzir autonomamente, manter os carros da marca na estrada e tomar decisões importantes.

Tal como o próprio Elon Musk referiu muitas vezes, é atualmente um sistema incompleto e ainda numa fase beta. No entanto, a tecnologia está já acessível aos condutores, que podem usar já no dia a dia e em situações reais, sem limitações.

Full self-driving com demasiadas falhas

Uma recente reportagem da CNN veio validar o que muitos tinham já em mente sobre o full self-driving da Tesla. Este sistema, apesar de lançado e acessível aos condutores, ainda está longe de estar perfeito e pronto a ser usado em situações reais.

Ao colocar o carro nas ruas de Nova York, em Brooklyn, o sistema revelou-se ainda propenso a demasiadas falhas e a decisões complicadas. As ruas onde circulou são bastante complicadas e isso obrigou à constante intervenção do condutor.

Condutor não pode deixar o carro decidir sempre

O repórter que criou esta peça não é um condutor habitual de carros da Tesla, o que poderá ter criado alguma ansiedade nas reações. Ainda assim, muitas das situações poderiam ter terminado de forma diferente, longe ser algo positivo.

Há ainda um longo caminho a ser percorrido pela Tesla e o seu sistema full self-driving. Este não é, nem será, um sistema completamente autónomo, pois o condutor tem de contar com inúmeros cenários inesperados.

No entanto, trata-se já de um conjunto tecnológico muito avançado, sendo em muitos momentos mais seguro que a condução humana.