As questões de privacidade há muito que estão a ser debatidas para o Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram e outros serviços da Meta. Em especial no que toca à troca de mensagens, estes serviços não têm dado garantia de que estas são realmente privadas e não podem ser lidas.

A maior rede social tem tentado contrariar este cenário, com medidas lógicas e que trazem a pretendida privacidade. Ainda não está em todo o lado, mas agora terá sofrido um revés. No Messenger e no Instagram, a cifra de mensagens ponto a ponto só deverá acontecer automaticamente em 2023

A Meta, e também o Facebook, têm estado ativamente a criar todas as ferramentas para proteger as mensagens dos utilizadores. Querem cifrar todas as comunicações e assim garantir que as mensagens não podem ser lidas. Ativo já em serviços como o WhatsApp, está ainda por trazer para outros.

Agora que o Messenger e o Instagram já conseguem conversar entre si, é também importante que estas mensagens sejam cifradas e protegidas. A nova gigante da Internet tem este desígnio nos seus planos, mas parece que está a atrasar a sua chegada para os utilizadores.

As mais recentes informações avançam agora com uma mudança dos planos da Meta no que toca à ativação da cifra de ponta a ponta nas mensagens. No que toca ao Messenger e ao Instagram, esta só estará ativa de forma nativa a partir de 2023, ainda sem data avançada.

Anunciada para 2022, esta deveria ser a forma mais direta para garantir a privacidade dos utilizadores. Irá cifrar as conversas desde que estas saem do dispositivo do utilizador até que cheguem ao destinatário. Assim, ninguém as poderá ler fora destes 2 elementos.

Na verdade, esta capacidade já existe nas apps destes dois serviços. Tanto o Messenger como o Instagram já permitem esta cifra ponta a ponta, mas está desabilitada de forma nativa. A grande mudança, que afinal só chega em 2023, é que esta estará ativa de forma natural para todos os utilizadores.

Este acaba por ser um passo atrás nos planos para o aumento da segurança no Messenger, no Instagram e nos restantes serviços de mensagens da Meta. Resta então aguardar por 2023 ou ativar manualmente esta opção.