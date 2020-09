A empresa Facebook é proprietária de 3 grandes serviços: o Facebook, o WhatsApp e o Instagram. Assim, ao longo dos anos temos visto um limar de funcionalidades para haver uma maior integração entre estas 3 plataformas de rede social. Depois de alguns testes em agosto passado, chegou mesmo a fusão das conversas diretas entre o Messenger e o Instagram.

Anunciado pela gigante das redes sociais, agora já poderá conversar com os amigos no Instagram e no Messenger com o mesmo chat.

Messenger e Instagram juntos nas mensagens

Conforme é referido pelo Facebook, hoje é introduzido nestas plataformas um novo recurso de mensagens. Os números não enganam e só na família de aplicações do Facebook, as pessoas enviam mais de 100 mil milhões de mensagens para os seus amigos e familiares todos os dias.

Além disso, os utilizadores ainda usam as videochamadas, memes e GIFs para comunicar. Mais de mil milhões de pessoas já usam o Messenger como um lugar para partilhar e expressar a sua opinião. Assim, tal atividade veio dar motivos ao Facebook para ligar a experiência do Messenger e do Instagram num só lugar.

Não interessa se está a usar o Messenger ou o Instagram, a app é a mesma de permite cruzar as duas plataformas com mensagens e não só.

Facebook traz mais novidades no Instagram

O Facebook adicionou mais de 10 novos recursos para que o utilizador esteja mais perto dos seus amigos. Há agora recursos como emojis, selfies entre outros que funcionam nos dois lados de igual modo. Além disso, os utilizadores irão poder visualizar vídeos populares no canal IGTV durante uma chamada de vídeo.

Também introduziram o modo desaparecer, onde podem ser definidas as mensagens para desaparecerem automaticamente depois de serem vistas.

Contudo, as mensagens e chamadas de amigos e familiares através do Instagram permanecerão no Instagram. A principal alteração é que as pessoas que usam a app Messenger agora podem entrar em contacto com outras pessoas no Instagram sem a necessidade de descarregar o Messenger ou, para quem tem o Messenger, ter de descarregar o Instagram.

O utilizador também poderá controlar onde recebe mensagens e chamadas. Poderá receber no chat ou nas solicitações de mensagem.

Portanto, há muitas novidades que podem ver aqui. São mais opções que passam pelas mensagens, usabilidade, ferramentas de entretenimento e privacidade.