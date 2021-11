Gráficas Intel Arc Alchemist DG2-128EU pode ter 6 GB de memória GDDR6

A Intel está prestes a lançar o seu mais recente grande trunfo para o setor dos chips gráficos com as suas GPUs Arc Alchemist. E à medida que nos aproximamos da data de revelação, vão surgindo mais algumas informações que nos mostram o que a marca norte-americana estará a preparar.

De acordo com os dados agora revelados, o modelo Intel Arc Alchemist DG2-128EU deverá trazer consigo 6 GB de memória GDDR6.

Intel Arc Alchemist DG2-128EU terá 6 GB de memóriua GDDR6

Segundo os dados revelados pelo popular canal de youtube Moore's Law is Dead, a Intel está com um plano bastante ambicioso para as suas novas placas gráficas, com destaque para o modelo Intel Arc Alchemist DG2-128EU. De acordo com os detalhes, a nova linha de chips gráficos serão lançados no primeiro trimestre de 2022 e virão integrados inicialmente nos computadores portáteis Dell e ASUS e só depois chegarão aos desktops.

Uma das mais recentes novidades divulgadas é que o modelo DG2-128EU deve trazer consigo 6 GB de memória GDDR6, e não 4 GB como alguns rumores antes haviam indicado. Poderá contar com uma interface de memória de 96 bits, um dado que é contrário a outras informações anteriores que apontavam para 64 bits. Mas, para já, não é descartada a possibilidade de a marca lançar várias variantes dos mesmos modelos.

Embora seja uma das principais fontes de informações acerca deste equipamento, o canal não tem muitas informações concretas sobre a nova placa gráfica. Mas acredita que alguns detalhes sejam confirmados, como a gráfica Intel Arc Alchemist DG2-128EU ter um TDP de 75W. Por outro lado, não há dados acerca do preço.

De acordo com as revelações, esta placa gráfica poderá competir com a AMD com chip NAvi 24 (RX 6500 e 6400) e com a Nvidia GA107 (RTX 3050).

Até ao momento já foram revelados leaks sobre três das novas GPUs Intel DG2, como as variantes 512EU, 384EU e 128EU. Resta-nos ir acompanhando o que dizem estas fontes mais credíveis até que a empresa realmente lance estes tão aguardados chips gráficos.