Já há um banco de criptomoedas e foi criado por um português

As criptomoedas é uma área em enorme expansão. Atualmente a moeda digital mais popular, a bitcoin, vale mais que 30 mil euros e começam a aparecer algumas estruturas idênticas ao que temos para o dinheiro “tradicional”.

Nos EUA foi aprovado o primeiro banco de criptomoedas, com a curiosidade de ter sido criado por um português.

Anchorage Digital Bank, o banco de criptomoedas

O Anchorage Digital Bank é o primeiro banco de criptomoedas aprovado a nível federal nos EUA. Este banco foi criado por um português, numa altura em que moedas digitais, como a Bitcoin, atingem valores máximos de valorização e o interesse pelos ativos digitais cresce de dia para dia.

Este novo banco tem já a aprovação federal, por parte do Governo dos EUA, e está oficialmente lançado no mercado das criptomoedas. O Anchorage Digital Bank é assim o primeiro Banco de bens digitais do mundo.

De acordo com o comunicado enviado ao Pplware, a aprovação deste novo banco surgiu com a validação por parte do Office of the Comptroller of the Currency (OCC), um órgão independente do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Esta aprovação coloca o Anchorage Digital Bank no mesmo patamar regulamentar dos outros bancos tradicionais do país.

Este é um marco importante, não só para nós como organização, mas também para a indústria das criptomoedas e para o mundo financeiro em geral. Os bens digitais mereciam um banco e estamos imensamente orgulhosos em termos sido aprovados como uma instituição

refere Diogo Mónica, presidente e cofundador da Anchorage

A fintech acredita que este é o momento certo para o lançamento deste banco, numa altura em que se assiste ao “aumento da adoção de criptomoedas, por parte de instituições, que vão desde grandes gestores de ativos, a tesouros empresariais, doações e escritórios familiares”.

A empresa americana, com ADN português, vê com bons olhos a evolução deste setor e antecipa “uma procura crescente de uma vasta gama de serviços”, que acredita que “aumentem significativamente, tendo em conta a capacidade da Anchorage de desenvolver e oferecer os tipos de produtos e serviços financeiros inovadores com a segurança e solidez que os participantes institucionais exigem”.