Sistema de mineração arrefece 10 gráficas GeForce RTX 3090 com óleo mineral

Como sabemos, o stock de placas gráficas está a atravessar dificuldades com a escassez de equipamentos. Uma das principais razões para esse problema é a crescente quantidade de pessoas que extraem criptomoedas, o que os leva a comprar quantidades significativas de unidades de GPUs.

No entanto, para além das gráficas, os utilizadores também investem em sistemas de arrefecimento, uma vez que devido à atividade intensiva estes equipamentos aquecem demasiado. E há agora um sistema onde 10 placas gráficas GeForce RTX 3090 da Nvidia são arrefecidas com óleo mineral.

Sobretudo depois que a mineração de criptomoedas voltou a a ser uma prática muito procurada, divulgámos vários sistemas verdadeiramente excêntricos. Temos o exemplo do sistema com 78 placas gráficas RTX 3080, o sistema com 100 placas gráficas e ASICs e também os cibercafés asiáticos que já se tornaram verdadeiros ‘minérios’ de moedas digitais.

Mas há cada vez mais histórias que nos chegam e mostram que, de facto, há muitas pessoas a levar a sério esta prática.

Sistema arrefece 10 gráficas RTX 3090 com óleo mineral

O leaker I_Leak_VN descobriu e partilhou na sua conta do Twitter um curioso sistema de mineração de criptomoedas onde 10 placas gráficas GeForce RTX 3090 da Nvidia são arrefecidas através de óleo mineral. O sistema conta com um kit premium de loop personalizado para o efeito.

Cada uma das gráficas utiliza o que parece ser um bloco de água da Bitspower, de acordo com o logotipo que se pode ver nas imagens. As placas são equipadas com um radiador de 280 mm e contam ainda com três fontes de alimentação Super Flower Leadex Titanium de 1600W. O sistema consegue manter as gráficas a uma temperatura abaixo dos 50º C.

A placa RTX 3090 é atualmente a GPU mais rápida para minerar criptomoedas e, por isso mesmo, é a mais cobiçada para o efeito, sobretudo para a extração das Ethereum. No entanto, e por ser potente, requer um arrefecimento adequado e permanente.

Desta forma, os utilizadores optaram por criar o enorme sistema que vemos na imagem, de forma a envolver todas as gráficas.

Por sua vez, um outro sistema foi detetado no Vietname onde 8 placas gráficas ASUS GeForce RTX são também arrefecidas por óleo mineral. Um vídeo mostra o processo com os equipamentos submersos num recipiente.

O arrefecimento com óleo tem várias vantagens, uma vez que permite que todos os equipamentos sejam arrefecidos na mesma taxa, em vez de temperaturas variáveis.

