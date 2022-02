Apesar de estar preparado para conseguir gerir recursos de forma eficiente, o Windows 11 vê-se por vezes obrigado a alguns comportamentos menos lógicos. Resultam quase sempre de apps que têm consumos anormais e que não deveriam acontecer.

Um antigo funcionário da Microsoft veio agora mostrar que há uma forma simples de reduzir o consumo de recursos no Windows 11 com esta mudança simples. A sua simplicidade mostra que deveria ser ativada nativamente e ajudar todos os utilizadores.

As novidades do Windows 11 focam-se principalmente na interface deste sistema e na forma como o podemos usar. Há algumas adições de peso, como o Teams ou os widgets, que pretendem ajudar os utilizadores, quer com informações ou com um atalho direto.

É precisamente estas duas novidades que agora estão a ser colocadas e causa, por culpa dos recursos consumidos. Foi Michael Niehaus, um antigo funcionário da Microsoft, que alertou para esta situação e para a forma como leva desnecessário ao consumo de recursos.

Do que este especialista revelou, a presença dos ícones do Teams ou dos widget na barra de tarefas leva a consumos de recursos de forma desnecessária. Mesmo não estando a ser usados, o facto de estarem ali presentes leva a que existam processos associados.

Em concreto, e como conseguiu mostrar, existem processos associados ao Edge e que apenas existem quando os ícones do Teams ou dos widgets estão presentes na barra de tarefas. Assim, e por estarem ali, o Edge é lançado antecipadamente no arranque do Windows 11, preparando a sua utilização.

O recomendado, neste caso, é que estes dois ícones sejam removidos da barra de tarefas do Windows 11. Para isso devem abrir as Definições e escolher a opção Personalização, do lado esquerdo, seguida por Barra de tarefas, do lado direito. Aqui devem depois desativar o Teams (Conversar) e Widgets.

Se compararem os consumos de recursos do Windows 11, via gestor de tarefas, a diferença será bem visível. Os processos associados ao Edge vão ser reduzidos e muito mais estará disponível para ser consumido noutros processos.