Tesla deixa de aceitar pagamentos em Bitcoin! Preço da criptomoeda cai

Elon Musk tem um “poder invisível” de conseguir valorizar ou desvalorizar moedas virtuais. Depois de ter anunciado que seria possível comprar um Tesla com Bitcoin, a moeda disparou e atingiu recordes.

Agora, Elon Musk confirmou que já não é possível comprar Teslas com Bitcoin e o preço da criptomoeda caiu bastante! Musk está preocupado com as questões ambientais.

Esta madrugada o preço da Bitcoin caiu bastante! A culpa é de Elon Musk que confirmou que a Tesla deixa de aceitar pagamentos em BitCoin por causa das questões ambientais. O preço do Bitcoin situa-se neste momento nos 41 mil euros.

Como sempre o anúncio foi feito através da rede social Twitter, onde Musk refere que está consciente das questões ambientais devido à mineração das moedas. Musk considera que as criptomoedas são uma boa ideia aos mais diferentes níveis, mas é preciso pensar no impacto no ambiente. No entanto, não abandona as moedas digitais, referindo que estão em análises moedas que tenham consumos de energia inferiores à Bitcoin.

A Bitcoin é uma moeda virtual que foi criada em 2009, com base no sistema peer-to-peer (P2P). O P2P é um sistema que não prevê a existência de uma autoridade centralizada que controle a moeda ou as transações, como acontece com as outras moedas (por exemplo, o Euro é controlado pelo Banco Central Europeu).

As criptomoedas têm vindo a crescer na sociedade. Além do valor, nota-se também alguma confiança por parte dos investidores. O ano de 2021 começou em grande para a criptomoeda Bitcoin. A moeda digital tem valorizado bastante e isso nota-se até na procura de GPUs para mineração. Mas nem tudo parece perfeito nesta fase e a moeda tem vindo a perder força, bastante para isso algumas palavras de Elon Musk.

Como será que a valorização da BitCoin se vai comportar nos próximos tempos?