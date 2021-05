A marca Pocophone surgiu dentro do ecossistema da Xiaomi com um dos smartphones de maior sucesso dentro da gama média, o Pocophone F1. No entanto, o mercado foi mudando e hoje a marca é nomeada de POCO e assume-se como independente da Xiaomi, ainda que a ligação seja forte, tanto nos modelos apresentados, quanto na interface de utilizador baseada em Android que integram, a MIUI.

Ainda este ano, a POCO promete uma interface própria, a POCO UI. Será algo baseado na MIUI, mas com recursos exclusivos.

O percurso da POCO enquanto marca separada da Xiaomi tem sido muito interessante com proposta de qualidade no segmento dos smartphones. Além das versões especiais para o mercado indiano, temos visto a chegar ao mercado global alguns dos melhores smartphones de gama média.

Ainda assim, a ligação à Xiaomi está bem presente. Em primeiro lugar, falamos da própria construção e design do modelos, que é partilhada com a Redmi e com a própria Xiaomi. Depois temos a MIUI. A interface de utilizador baseada em Android é a MIUI, adaptada aos modelos POCO. Isto significa que tem ligeiras alterações ao nível do pacote de ícones, mas pouco relevantes.

POCO UI será baseada na MIUI da Xiaomi

Numa entrevista recente, representantes da POCO, antes do lançamento do POCO M3 Pro 5G, revelaram algumas perspetivas para o futuro da marca.

Distanciando-se do programa Android One da Google, que não foi de todo uma boa aposta da Xiaomi, a POCO garante que continuará a usar a MIUI, mas com recursos exclusivos para os seus smartphones.

Atualmente, o que temos são três marcas de smartphones que se confundem entre si, não só pelas estruturas, especificações de hardware, mas também pela interface: Xiaomi, Redmi e POCO.

Para criar então um distanciamento e o consumidor poder olhar para a POCO como uma marca realmente independente, a empresa garante que serão criados recursos especiais, com base no feedback da comunidade. Esta nova versão será chamada de POCO UI e deverá chegar no final deste ano de 2021.

Este é um cenário que a própria Black Shark (outrora também submarca da Xiaomi) tem presente. A sua JUYUI é baseada na MIUI, mas adapada ao universo gaming. A realme faz algo semelhante. Sendo esta uma marca do ecossistema da OPPO, tem a sua realme UI baseada na ColorOS.

Ainda assim, a empresa não coloca de parte a criação de uma UI baseada em Android, a partir do zero, caso a marca ganhe mais relevância a nível global.