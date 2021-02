Conhece o ColorOS e como tirar partido absoluto do seu OPPO?

A OPPO define o ColorOS como a sua personalização baseada em Android que é tão natural como o respirar, atribuindo-lhe uma experiência em estética e que permite libertar o potencial de um smartphone no seu pleno.

Com atenção ao detalhe, estética muito cuidada e um design vivo, as interações com cada utilizador são simples e os seus efeitos visuais confortáveis, o que confere aos utilizadores a experiência com um smartphone tão refinada e natural. Vamos conhecer tudo sobre este sistema baseado em Android.

De antemão, a OPPO está entre os primeiros fabricantes a lançar a atualização do Android 11 nos seus telefones logo após os telefones Google Pixel o terem recebido.

Apesar disso, e tendo em consideração de esta não ser a versão final e estável que todos podem desfrutar, a notícia não deixa de ser positiva para os utilizadores da OPPO, devido à forma conservadora como no passado foram sendo feitas as atualizações do Android.

Ainda assim, a OPPO manteve as coisas simples, e usa todas as sinergias incluindo o número da sua versão do ColorOS, a 11, com a mesma Android, ficando uniforme e o que acaba por libertar qualquer confusão previamente gerada.

De seguida, com o lançamento do ColorOS 11 e aplicado nos modelos previamente definidos pela marca, a OPPO mostra aquilo que é uma revisão importante do design.

Por outro lado, esta nova versão apresenta-se com várias novas características do Android 11 como, por exemplo, notificações de bolhas.

É de sublinhar, que uma das melhores características do sistema operativo Android é a liberdade que oferece tanto às empresas como aos utilizadores para personalizarem os seus telefones. Este é o caso, sem dúvida, do ColorOS.

Logo, são muitas as empresas que têm os seus skins personalizadas, entre muitas outras personalizações seja de funcionalidades seja de design em si.

Ora com a atualização do ColorOS 11, a OPPO volta a marcar tendência de design e mantém-se na frente das personalizações Android. Mas será isso suficiente para convencer os utilizadores? Nós acreditamos que as excelentes características de hardware, junto com este sistema operativo são o segredo da marca e o sucesso a que assistimos mostra-nos que estamos certos.

Novo design, ainda mais simplista

Então, a skin do ColorOS da OPPO ganhou o seu lugar ao sol por se destacar claramente do Android de base.

Quer se tratem das notificações, ícones de barra de estado, ou mesmo da linguagem geral do design, a OPPO consegue oferecer aquilo a que se pode chamar de uma experiência altamente personalizada.

Esta profunda mudança notou-se neste ColorOS 11 e, pese o elevado nível de personalização, a experiência geral é fora do comum é das mais acessíveis que podemos encontrar.

Por um lado, o painel de Ajustes foi remodelado, e as secções fazem bastante sentido. Por outro, os ícones são bastante modernos e simples, o que acaba por tornar mais fácil o reconhecimento da opção do menu pretendida.

Personalização

Acima de tudo, a nova atualização do ColorOS 11 oferece um menu dedicado à personalização, chamado “Personalização”.

Ao mesmo tempo, podemos dizer que nesta apresentação existem diferenças como, por exemplo, no ecrã inicial que é, mais ou menos, o mesmo, mas permite optar por torná-lo diferente.

Assim, a OPPO na secção de Personalização coloca na mão dos seus utilizadores a possibilidade de poder ajustar à medida tudo o que vê no ecrã de entrada. Ou seja, vamos poder alterar e modificar ao nosso jeito pontos como:

Fontes,

Papéis de parede,

Temas,

Forma e tamanho de ícones,

Estilo de exibição sempre ligado,

Layout da aplicação,

Estilo de bloqueio de impressões digitais,

Alinhamento de gavetas de notificação,

Iluminação de bordos (caso seja suportado pelo telefone).

3 modos escuros

Ao mesmo tempo que se fala em personalização, existem outros detalhes que marcam a sua diferença, como é o caso dos três tipos de modo escuro:

Enhanced, preto infinito e alto contraste,

Medium, com alguns tons de cinzento,

Gentle, que passa na sua maioria por um off-white.

Apesar dos modos escuros, existe ainda a opção reduzir o contraste para quando o modo escuro torna alguns objetos difíceis de ver em baixo brilho. Tem também uma nova fonte adaptativa, denominada OPPO Sans, que mudará de tamanho de acordo com a forma como uma aplicação o necessita.

Animações

As animações das aplicações são agora mais atrativas visualmente, muito similares à forma como as aplicações abrem e fecham no iOS.

Alternar entre as aplicações tornou-se mais fácil e apelativo, graças a animações coesas entre diferentes partes do software. Também tem agora alternâncias de notificação polidas que, a propósito, também podem ser personalizadas para aparecerem de uma forma específica.

E, surpresa, há uma melhor classificação das notificações de acordo com a sua categoria, com opções para as definir “alerta” ou “silenciosas”. Todas estas são características do Android 11, pelo que estas serão padrão nos dispositivos que executam a nova versão ColorOS 11.

A esta altura, podemos claramente afirmar que o ColorOS 11 traz a verdadeira natureza do Android: personalização de uma forma apelativa e fluida.

Notificações e Partilha melhoradas

Posteriormente, a OPPO acrescentou a opção Nearby Sharing nesta nova versão do ColorOS 11. Função de base do Android 11, a verdade é que se torna demasiado fácil partilhar conteúdos com outro dispositivo com o mesmo sistema.

Em segundo lugar, a funcionalidade Own OPPO Share também é útil para dispositivos que não suportem o Nearby Sharing. Para além dos telefones OPPO, acrescem os Xiaomi, Vivo, e Realme que podem transferir ficheiros usando o OPPO Share.

Ao mesmo tempo, na questão das Notificações, podemos definir como as mesmas notificações do conhecido Messenger. Assim, em vez de ser apenas no Facebook Messenger, podemos ativar bolhas para notificações de qualquer aplicação, incluindo:

o WhatsApp,

o Instagram,

entre outros.

Privacidade acima de tudo!

Em contrapartida, temos de reconhecer que enquanto o Android se torna mais rigoroso no acesso de aplicações intrusivas, a OPPO manteve todos os controlos de privacidade com o ColorOS 11.

Neste caso, vai existir uma autorização única para aplicações que procuram aceder às câmaras, localização, e microfone do dispositivo. Pode escolher o nível de acesso que pretende dar à aplicação quando esta é aberta pela primeira vez. Mas, no caso de mudarmos de ideias, podemos sempre ir à aplicação e alterar a sua permissão.

Simultaneamente, a OPPO manteve o Ambiente Seguro intacto no ColorOS 11, ao permitir, por exemplo, um ambiente de segurança de alto padrão para quando há uma aplicação bancária aberta, mas não só, e extende-se a outras aplicações como pagamentos digitais, como o Google Pay.

É certo que não é nada de novo, mas o destaque prende-se pelo facto de a OPPO ter mantido em ativo essa função.

Posteriormente, foi otimizado o Modo multiutilizador que nos ajuda a separar o trabalho e vida privada no smartphone e proteger a privacidade do utilizador ao partilhar o telefone com outros utilizadores. Isto é, os utilizadores que utilizam a mesma aplicação não podem ver ou alterar os dados da aplicação de outros utilizadores.

Sistema operativo certo nos smartphones ideais

Em síntese, para terminar este artigo, são mais que muitas as melhorias e usabilidades que o ColorOS 11 nos proporciona.

Sem dúvida, esta é a versão do ColorOS mais útil e promissora e, no fundo, pode ser definido como um sistema operativo diferenciador. Digno da OPPO e que certamente aumentará a produtividade no smartphone.

O grafismo moderno e atrativo, aliado aos smartphones de construção e qualidade mostram claramente a aposta da OPPO neste seu sistema operativo que, aproveitando a boleia, tira partido máximo dos seus smartphones, independentemente do modelo do mesmo.