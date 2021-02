Na semana passada começou uma disputa entre a Austrália e a popular rede social Facebook. No centro da questão está a nova lei australiana que pretende que as empresas de difusão de notícias online partilhem os lucros com os jornalistas. Mas o Facebook não concordou e bloqueou mesmo a plataforma no país. O bloqueio já foi, no entanto levantado, e a rede social de Zuckerberg terá mesmo que pagar os conteúdos jornalísticos.

Este é um assunto que divide opiniões e, por isso, queremos que nos diga quem considera que tem razão nesta disputa: a Austrália ou o Facebook?

Disputa entre Austrália e Facebook: Afinal, quem tem razão?

A Austrália pretende que os lucros obtidos pelas grandes empresas que difundem conteúdos noticiosos, através de notícias criadas por jornalistas do país, sejam divididos com estes.

Por sua vez, Facebook declarou em comunicado que não iria ceder às exigências desta nova e polémica lei australiana. Como consequência, Mark Zuckerberg bloqueou a plataforma no país, restringindo editores e pessoas na Austrália de partilhar ou visualizar conteúdo de notícias australiano e internacional. Esta decisão foi recebida com várias críticas pelo país australiano, pois acabou por restringir o acesso e partilha de informações vitais, sobretudo em tempo de pandemia.

A rede social alegou que os editores utilizam o Facebook como uma forma de promoção e divulgação do seu trabalho. Desta forma, a plataforma permite aumentar as assinaturas, aumentar os leitores e, consequentemente, a receita de publicidade.

Facebook acabou por ceder e vai pagar conteúdos jornalísticos

Mas o Facebook acabou por aceitar levantar o bloqueio aos utilizadores australianos, depois de chegar a um acordo em relação à legislação para compensar as empresas de comunicação social australianas. Este bloqueio chegou a ser mesmo apelidado do “Faceblock”.

Após isso, a Austrália aprovou, uma lei que obriga Facebook e Google a pagar conteúdos jornalísticos. Ambas as empresas já começaram assim a estabelecer acordos com os maiores meios de comunicação da Austrália.

Nesta quarta-feira (24), o Facebook prometeu investir “pelo menos” mil milhões de dólares (822 milhões de euros) nos próximos três anos em conteúdos noticiosos, sem precisar de que forma serão distribuídos.

Desta forma, diga-nos quem, para si, tem razão nesta disputa: a Austrália ou o Facebook?

