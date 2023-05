Desde que Elon Musk assumiu o controlo do Twitter que os problemas nesta rede social têm crescido de forma exponencial. Estes afetam várias áreas e provocam muitos problemas aos utilizadores. Uma nova falha foi descoberta e está a trazer os tweets que foram eliminados, contra a vontade dos utilizadores.

Mais um problema estranho no Twitter

Este é mais um caso estranho no rol de situações que têm sido reportadas no Twitter nos últimos meses. A limpeza que Elon Musk fez nas equipas desta rede social deram azo a que a qualidade do serviço oferecido tivesse decaído de forma demasiado visível para os utilizadores.

O que agora está a ser reportado por muitos utilizadores e ex-utilizadores é que muitos dos tweets que foram eliminados nos últimos meses estão a voltar. Estes não têm uma janela de tempo definida e há casos de publicações que ressurgiram que têm muitos anos.

Publicações apagadas estão a voltar

O problema parece ser generalizado, mas já existe um aparente padrão para esta situação acontecer. Parece afetar principalmente os utilizadores que excluíram os seus tweets em lote, recorrendo a ferramentas dedicadas, com o Redact ou o TweetDelete, embora nem sempre esteja a acontecer neste cenário.

Apesar de ser completamente estranho e até anormal esta situação, esta parece ter já uma razão provável e que está a ser apontada. Um ex-funcionário do Twitter revelou no Mastodon que a causa poderá estar numa reorganização de servidores feita pelo Twitter.

Como voltaram os tweets à rede social?

Ao fazê-lo de forma quase aleatória e sem o cuidado necessário na infraestrutura, acabaram por causar esta situação. Estes acabaram por ficar numa posição de igualdade com os restantes e assim os dados eliminados voltaram a ser sincronizados e recuperados para a rede social.

Para lá do problema, que o Twitter ainda tem de reconhecer e resolver, fica também claro um outro problema. A rede social está aparentemente a manter os dados dos utilizadores mesmo depois de estes serem eliminados por vontade do utilizador. Está aqui mais uma situação para Elon Musk e as suas equipas explicarem e resolverem de forma definitiva.