Para além de todos os serviços que tem, a Google usa toda a informação para ajudar não apenas os seus utilizadores, mas as populações em geral. São extras que coloca ao serviço de todos e que são muitas vezes essenciais. Agora, a Google traz a previsão de inundações para Portugal para ajudar todos.

Google traz a previsão de inundações a Portugal

Como parte do trabalho da Google para usar a IA para responder à crise climática, a empresa expandiu a plataforma Flood Hub, para previsão de inundações, para 80 países. Traz a inclusão de 60 novos países onde Portugal incluído, garantindo agora alguns dos territórios com as maiores percentagens de população exposta ao risco de inundação e a climas mais extremos, abrangendo mais 460 milhões de pessoas em todo o mundo.

A IA do Flood Hub recorre a diversas fontes de dados disponíveis publicamente como previsões do tempo e imagens de satélite. Esta tecnologia combina então dois modelos: o Modelo Hidrológico, que prevê a quantidade de água que corre num rio com o Modelo de Inundação, que prevê quais as áreas que serão afetadas e qual o nível da água.

Um trabalho que tem vindo a melhorar com os anos

A Google continua a trabalhar para expandir os alertas de previsão de inundações para a Pesquisa e para o Maps. Quer disponibilizar estas informações ao máximo de pessoas no momento em que elas mais precisam, ajudando assim a prever e proteger para estas situações.

Iniciada na Índia em 2018, foi depois expandida para o Bangladesh para ajudar a combater os danos catastróficos das inundações anuais. Com a melhoria dos modelos globais de previsão de IA e machine learning, foi lançado em 2022 esta tecnologia a mais 18 países, abrindo assim caminho para a atual expansão global.

Uma ajuda essencial para muitas populações

O Flood Hub faz parte do trabalho da Google para Resposta a Crises e quer disponibilizar às pessoas o acesso a informações e recursos confiáveis em momentos críticos. Somam-se aqui os alertas sobre incêndios florestais e terramotos.

Esta é uma informação essencial para as populações de Portugal, que agora têm acesso a informação que as pode ajudar a antecipar problemas. Com estas previsões, vão poder antecipar-se situações de cheias e de níveis de água elevadas demais e que podem significar problemas sérios.

Google Flood Hub