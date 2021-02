Vacinação: 30.500 SMS enviadas apenas 55% das pessoas responderam

Com o mundo em plena pandemia e a necessidade de vacinar as pessoas, surgem, mais uma vez, dificuldades na comunicação. Apesar de atualmente existir muita tecnologia, nem todos têm acesso a ela, especialmente os mais idosos.

Em Portugal as pessoas estão a ser “contactadas” via SMS. Das 30.500 SMS enviadas, apenas 55% dos convocados responderam.

O processo de vacinação contra a COVID-19 decorre à escala mundial. Em Portugal o plano de vacinação foi definido, no entanto, a opinião sobre os grupos prioritários quase nunca reuniu consenso. Para complicar toda a idoneidade do processo, algumas vacinas foram administradas a pessoas não prioritárias.

Como sabemos, o primeiro contacto foi através de SMS e apesar de ser uma boa forma de comunicação a verdade é que não chega a todos (especialmente aos idosos). Segundo revela o Público, desde que se iniciou a vacinação contra a COVID-19 — das pessoas com mais de 80 anos e entre os 50 e os 79 — já foram enviadas 30.500 SMS de agendamento e obtidas 16.799 respostas.

Destas, “16.393 pessoas responderam sim à vacinação e 406 disseram não”, o que significa que só 2,47% das pessoas recusaram ser imunizadas.

Mensagem para vacinação é enviada do número 2424

A ANACOM atribui o número 2424 para envio de SMS à população no âmbito da vacinação COVID-19. A convocatória das pessoas é feita por este meio, sempre que haja informação do número de telemóvel do utente no sistema.

Quando a pessoa responde que SIM, o agendamento fica confirmado. Se responder NÃO ou não responder no prazo, irá receber uma nova SMS com uma nova proposta de data, à qual deverá responder SIM ou NÃO.

Quando a resposta vai com um formato errado, o utente recebe a seguinte mensagem: “COVID19: Formato da resposta incorrecto. Responda: SNS.NUMERO UTENTE.SIM ou NAO.” Se responder com um número de SNS de um utente que não é elegível para esta fase “recebe informação de que o número de utente da resposta não coincide com o número de utente da pessoa contactada”.

Na véspera da data marcada para a vacinação é enviado uma nova SMS a lembrar o agendamento.