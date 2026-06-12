WhatsApp: em breve poderá agendar mensagens para o futuro nos grupos

O WhatsApp prepara uma das funcionalidades mais pedidas há anos pelos seus utilizadores. Esta aplicação de mensagens está a desenvolver um sistema que permitirá aos utilizadores agendar o envio automático de mensagens para uma data e hora específicas. Isto claro, sem a necessidade de utilizar aplicações externas ou outros atalhos.

Agendar mensagens para o futuro

A nova funcionalidade foi descoberta numa versão de desenvolvimento para iPhone e ainda não está disponível para os utilizadores, nem mesmo para os testadores beta. No entanto, testes recentes mostram que a Meta continua a progredir na sua implementação e a adicionar novas opções para facilitar a sua utilização.

Funcionará de forma simples. Os utilizadores poderão compor uma mensagem e escolher quando desejam enviá-la. Para aceder a esta opção, basta premir e manter premido o botão de envio, o que abrirá uma janela para selecionar a data e a hora pretendidas. Uma vez agendada, a mensagem será guardada até à hora indicada.

Uma das novidades mais interessantes é a adição de uma secção dedicada à gestão de todas as mensagens agendadas. Nela, pode visualizar as mensagens pendentes, revê-las e até mesmo eliminá-las antes de chegarem ao destinatário. Além disso, se uma mensagem agendada for cancelada antes do envio, o destinatário não receberá qualquer notificação.

WhatsApp quer funcionalidade nos grupos

O recurso também será integrado diretamente nas conversas. O WhatsApp irá exibir notificações dentro do chat para o lembrar que existe uma mensagem pendente nessa conversa, facilitando o acompanhamento. A ferramenta permitirá aos utilizadores agendar mensagens de aniversário, lembretes, recados de trabalho ou comunicações dirigidas a pessoas que vivem noutros fusos horários.

O WhatsApp também planeia estender esta funcionalidade para grupos. Neste caso, as mensagens agendadas serão enviadas apenas para os membros que se encontram no grupo no momento do agendamento. Os participantes que entrarem posteriormente não receberão o conteúdo, uma decisão tomada para manter o contexto original da conversa.

De acordo com informações obtidas nas versões beta, as mensagens podem ser agendadas com um prazo mínimo de dez minutos e um máximo de duas semanas de antecedência. Isto oferecerá flexibilidade suficiente tanto para necessidades imediatas como para planeamentos mais avançados. O WhatsApp ainda não anunciou uma data de lançamento oficial para esta funcionalidade.