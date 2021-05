A prática de alguma atividade física é essencial para que o corpo seja saudável. Não se trata de ser gordo, magro, com ou sem abdominais definidos. Trata-se de saúde. A tecnologia, em particular os smartwatches, pode ser uma ajuda essencial neste processo e um fator motivador. É por isso que temos vindo a dar a conhecer alguns dos melhores que existem no mercado, mas também opções bastante acessíveis e que poderão fazer a diferença para que coloque o desporto num lugar de destaque da sua vida.

Conheça o smartwatch Mibro Color disponível por menos de 30 €.

Smartwatch Mibro Color

O smartwatch Mibro Color apresenta-se com um ecrã tátil de 1,57″ num design retangular, com acabamento curvo, numa estrutura metálica e com uma bracelete em silicone. Integra um botão físico na lateral e os sensores estão posicionados na zona que encosta ao pulso.

Integra então sensor de batimentos cardíacos, SpO2 de medição dos níveis de oxigénio no sangue e tem Bluetooth, na versão 5.0. A autonomia varia entre os 7 e os 10 dias, dependendo do uso dado, e carrega de forma magnética.

Os utilizadores do Mibro Color poderão monitorizar 15 modos de desporto, incluindo natação, já que é resistente a água até 5ATM. Além disso, dá alertas de sedentarismo, tem exercícios de respiração e ainda faz monitorização do sono.

Os fundos do relógio podem ser personalizados e na integração com o smartphone, pode mesmo cancelar chamadas no seu pulso. Poderá ainda receber notificações das mais variadas apps, ler SMS, ver o estado do tempo, entre muitas outras opções comuns.

Lembre-se que a prática de atividade física não é para ter o corpo perfeito, é apenas e só para se manter saudável. E se ainda não tem a motivação que precisa para começar, um relógio novo pode ser um empurrão, para atingir objetivos e superá-los a cada novo treino.

Preço e disponibilidade

O smartwatch Mibro Color está disponível por cerca de 29€, utilizando o código de desconto MIBROCOLORZ. A promoção é válida até ao próximo dia 16.

Smartwatch Mibro Color