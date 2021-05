Há elementos que são intemporais e que todos reconhecem no Windows 10 e nas versões anteriores. Os utilizadores habituaram-se a tê-los presentes e a usá-los para o seu proveito próprio. São a sua imagem de marca e únicos.

Algo que a Microsoft resolveu remover no Windows 10 foi o conhecido som do arranque deste sistema. Não justificou porque fez esta mudança, mas a verdade é que este som tão conhecido simplesmente desapareceu. Na verdade, está presente e pode tê-lo de volta rapidamente.

De volta um elemento que tantos conhecem

A Microsoft resolveu agilizar o arranque do Windows e por isso removeu este som caraterístico e único. Claro que muitos não concordam com esta posição e querem de volta o seu tão conhecido som, que há tantos anos acompanham os utilizadores.

Claro que este som no arranque não traz nada de valor acrescido, mas ajuda o utilizador e torna o Windows 10 um sistema mais conhecido. Mantêm-no dentro do que os utilizadores se habituaram a usar e como tal torna-o mais próximo e até mais conhecido.

Ouvir o som do arranque do Windows 10

Para ter o som de arranque no Windows 10 deve seguir um conjunto de passos simples. Comece por abrir as Definições do sistema e depois, na lista longa de opções presentes, devem escolher a que está referenciada como Personalização.

Aqui dentro, e como é normal, deve escolher um novo separador. O que procura chama-se Temas e dá acesso a uma parte importante da personalização do Windows 10. Nesta nova área deve procurar a opção Sons, para alterar este elemento do sistema.

Basta ativar uma opção do Windows 10

Tudo se resume agora à nova janela que foi aberta. Esta mostra os sons definidos para cada situação do Windows 10 e, por baixo, encontra a opção Reproduzir som de arranque do Windows. Esta deverá ser selecionada e depois carregado o botão de OK.

Desse momento em diante, e sempre que o Windows 10 arrancar, o sistema irá ter de volta o conhecido som do arranque. É, como dissemos várias vezes, um conforto e um retornar a tempos recentes, em que este sistema se mostrava reconhecível por muito e, também, por pormenores como este som de arranque.